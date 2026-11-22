Consulta los resultados oficiales de la Primitiva, Bonoloto y ONCE para el 21 y 22 de noviembre de 2026. Descubre dónde han caído los premios y el bote de 37 millones.

La administración del sorteo El Gordo de La Primitiva, propiedad de Loterías y Apuestas del Estado, ofrece a los participantes la oportunidad de comprobar si sus números han sido premiados. Este mecanismo de juego requiere apostar por cinco cifras entre el uno y el cincuenta y cuatro en la categoría de pronósticos, además de un número clave del cero al nueve.

Reglas y Costes del Sorteo Gordo

La estructura del juego para el Gordo de La Primitiva es específica y cuenta con un coste de 1,50 euros por cada apuesta. Los participantes pueden involucrarse mediante apuestas Simple, Múltiple o utilizando Fórmulas especializadas. Cada tipo de apuesta representa el mismo valor económico de 1,50 euros para el jugador.

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Existe una regla particular sobre el número clave. Incluso si un jugador no acierta los números de pronósticos, acertar el número clave permite recibir el importe del reintegro. Los únicos resultados oficiales y válidos para el sorteo son aquellos difundidos públicamente por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 declara no ser responsable por errores u omisiones en este contexto informativo.

Resultados de Lotería Nacional y ONCE

En el calendario de sorteos de noviembre de 2026, la Lotería Nacional presenta un primer premio de 600.000 euros el sábado 21 de noviembre. Ese mismo día, los boletos de la ONCE ofrecen la oportunidad de descubrir los números premiados en el sorteo del Cuponazo y Super Once. Los participantes pueden verificar sus cupones para saber si han sido agraciados con algún premio menor.

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El domingo 22 de noviembre de 2026, la atención se centra en los resultados del Sueldazo y Super Once de la ONCE. Los jugadores pueden consultar los números ganadores de este día específico para verificar si sus boletos correspondientes han sido seleccionados. Esta fecha marca una transición importante en la programación de sorteos de la semana.

Botes de Primitiva y Bonoloto

Los premios de la Primitiva y la Bonoloto han generado interés significativo con botes acumulados de 2,3 millones de euros. Los informes detallan dónde han caído estos premios en la jornada del sábado 21 de noviembre. Los apostantes buscan verificar la ubicación geográfica de los billetes ganadores para confirmar sus sorteos.

La Bonoloto también tiene sus sorteos activos el domingo 22 de noviembre de 2026. Los participantes pueden comprobar el número ganador de este día para asegurar sus posibles ganancias. La transparencia de los resultados es clave para mantener la confianza de los jugadores en estos sorteos de bajo coste.

Grandes Loterías Europeas

Los sorteos de mayor envergadura incluyen Euromillones y Eurojackpot. El viernes 20 de noviembre de 2026, el bote de Euromillones alcanzó la cifra de 37 millones de euros. Los jugadores de todo el país verifican dónde han caído estos premios en esa fecha específica.

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Eurojackpot también forma parte de los sorteos consultados el viernes 20 de noviembre de 2026. Los participantes buscan los resultados de los premios de la ONCE, Euromillones y Eurojackpot para obtener una visión completa de las ganancias potenciales. Estos sorteos ofrecen las oportunidades de premio más altas durante la semana.