Resultados de Loterías: Bonoloto, Primitiva, EuroDreams y ONCE del 6 de Abril de 2026

Descubre los resultados de los sorteos de loterías celebrados el lunes 6 de abril de 2026. Aquí encontrarás los números ganadores de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams y la ONCE, así como los lugares donde fueron validados los boletos premiados. Infórmate sobre los premios y las combinaciones ganadoras, incluyendo el número del Cupón Diario de la ONCE y los resultados del Super Once.

El lunes 6 de abril de 2026, la suerte ha sonreído a varios jugadores en los sorteos de loterías más populares. A continuación, desglosamos los resultados de la Bonoloto , La Primitiva , EuroDreams y la ONCE , detallando dónde han sido validados los boletos ganadores y los premios correspondientes. La Bonoloto , uno de los sorteos más seguidos, ha repartido alegría en Barcelona.

La combinación ganadora para este sorteo fue: 02, 10, 25, 28, 40 y 46, con el 17 como número complementario y el 2 como reintegro. Un afortunado poseedor de un boleto ha acertado la Primera Categoría (6 aciertos), validado en la Administración de Loterías nº 120 de Barcelona, ubicada en Sant Alexandre, 63-65. Otro jugador, en Elche (Alicante), ha ganado el premio de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) en el Despacho Receptor nº 32.070, situado en Mariano Benlliure, 8. Estos premios representan un importante impulso económico para los afortunados ganadores. La Primitiva, por su parte, también ha generado expectación. La combinación ganadora para este sorteo fue: 06, 19, 24, 34, 40 y 42; con el 28 como complementario y el 5 como reintegro. El número Joker fue 0737008. En esta ocasión, no hubo acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), lo que significa que el bote acumulado se incrementará para el próximo sorteo. Un único acertante de Primera Categoría (6 aciertos), premiado en la Administración de Loterías nº 5 de Gijón (Asturias), en Palacio Valdés, 9, tendrá la oportunidad de ganar un premio considerable. Debido a la ausencia de boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a esta categoría se sumará al de la inferior, beneficiando a los jugadores que hayan tenido 4 aciertos. EuroDreams no ha tenido ganadores en las categorías principales. En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). Tampoco ha habido acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). El próximo sorteo de EuroDreams será especial, ofreciendo un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años, lo que generará aún más expectación. La ONCE también repartió suerte. El Cupón Diario de la ONCE del lunes 6 de abril de 2026 premió el número 14660, con un premio de 35.000 euros por cupón. Además, la serie 024 del mismo número fue agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años. El sorteo del Super Once también tuvo sus resultados: 02, 10, 19, 21, 22, 36, 40, 41, 44, 46, 50, 54, 58, 61, 63, 64, 66, 68, 74, 76. Es importante destacar que en el Super 11 no hubo apuestas ganadoras con 11 aciertos de 11 jugados, 10 aciertos de 10 jugados, ni 10 aciertos de 11 jugados. Recordamos que ninguno de los premios es acumulativo. En caso de coincidencia de premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior





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