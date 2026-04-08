Resultados de los Sorteos del 8 de Abril de 2026: BonoLoto, Super Once y Cupón Diario

Descubre los resultados de los sorteos de BonoLoto, Super Once y Cupón Diario celebrados el miércoles 8 de abril de 2026. Consulta los números ganadores, las administraciones donde se validaron los boletos premiados y los botes acumulados.

Verifica aquí los resultados de los sorteos celebrados este miércoles 8 de abril de 2026 y descubre dónde se validaron los boletos ganadores. A continuación, se detallan los resultados de BonoLoto, Super Once y Cupón Diario , junto con información clave sobre los premios y las administraciones donde se sellaron los boletos afortunados. No te pierdas la oportunidad de revisar tus números y comprobar si eres uno de los ganadores de la jornada.

\En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora estuvo conformada por los números 23, 33, 35, 38, 46 y 49. El número complementario fue el 6, y el reintegro correspondió también al número 6. En esta ocasión, no hubo boletos acertantes de Primera Categoría, es decir, no se registraron acertantes con los seis números principales. Esto significa que el bote generado se acumulará para el próximo sorteo de BonoLoto, donde un único acertante podría ganar la impresionante suma de 1.100.000,00 euros. Respecto a la Segunda Categoría, que premia a los acertantes de cinco números principales más el complementario, se registraron DOS boletos ganadores. Estos boletos fueron validados en dos puntos de venta diferentes: la Administración de Loterías número 20 de BURGOS, ubicada en el Centro Comercial Carrefour-El Mirador, local L33, y el Despacho Receptor número 39.220 de ZALAMEA LA REAL, provincia de Huelva, situado en la calle Ruiz Tatay, número 8. ¡Mucha suerte para los ganadores de la siguiente ronda y esperamos que el bote aumente las expectativas de los jugadores!\Por otro lado, el sorteo del Super Once del mismo miércoles 8 de abril de 2026 arrojó los siguientes resultados: 01, 02, 03, 05, 11, 12, 16, 21, 29, 30, 37, 41, 42, 44, 47, 55, 59, 62, 75 y 76. Es importante destacar que, en esta edición del Super Once, no se registraron apuestas ganadoras que acertaran once números de los once jugados, diez números de los diez jugados ni diez números de los once jugados. Cabe recordar que, en el Super Once, los premios no son acumulativos, lo que significa que, en caso de que una misma combinación obtenga varios premios, se abonará el importe correspondiente al premio de mayor valor. El precio unitario de cada combinación para participar en el sorteo es de un euro (1€). En cuanto al Cupón Diario, el número ganador para este miércoles fue el 64322, con la serie 005. ¡No dejes de revisar tus números y cruzar los dedos para tener un golpe de suerte! Recuerda que el jueves 9 de abril de 2026, un único acertante del Super Once podría ganar 1.000.000 €





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