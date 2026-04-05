Resultados de los Sorteos de Loterías del Domingo 5 de Abril de 2026: Bonoloto, Primitiva, ONCE

Descubre los resultados de los sorteos de Bonoloto, La Primitiva, ONCE y Lotería Nacional celebrados el domingo 5 de abril de 2026. Información detallada de los números premiados, los lugares de validación de los boletos ganadores y los botes acumulados.

El domingo 5 de abril de 2026 fue una jornada marcada por la emoción y la esperanza para los jugadores de loterías en España, con la celebración de los sorteos de Bonoloto , La Primitiva , Lotería Nacional y ONCE . A continuación, desglosamos los resultados de cada uno de estos sorteos, brindando información detallada sobre los números premiados, los lugares donde se validaron los boletos ganadores y los cuantiosos premios que esperan a los afortunados.

La Bonoloto, siempre popular entre los apostantes, ofrecía un atractivo bote este domingo, sumando la expectativa de millones de personas que aspiraban a cambiar sus vidas con un golpe de suerte. La Primitiva, con su tradicional formato y premios significativos, también generaba gran interés, especialmente por la posibilidad de llevarse a casa sumas importantes de dinero. Por su parte, la ONCE, a través de su sorteo del Sueldazo y el Super Once, proporcionaba oportunidades para ganar premios de considerable valor, incluyendo pagos mensuales durante un extenso período. Los resultados de estos sorteos son un reflejo de la suerte y el azar, y cada semana generan expectación y la ilusión de ganar un premio importante.\En el sorteo de la Bonoloto del domingo 5 de abril de 2026, el número ganador fue el 05, 15, 22, 28, 36 y 47. El número complementario fue el 19 y el reintegro, el 7. En esta ocasión, no hubo boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), lo que significa que el bote generado se acumulará para el próximo sorteo. Un único acertante podría ganar 2.100.000,00 euros. Sin embargo, en Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) hubo DOS boletos ganadores, validados en la Administración de Loterías nº 22 de SALAMANCA, ubicada en C.C. Vialia Pª Estación s/n LC 2 B, y en el Despacho Receptor nº 30.320 de FERROL (A Coruña), situado en Avenida de Castelao, 62. Estos afortunados se llevarán una importante suma de dinero, celebrando la fortuna de ser los ganadores de este sorteo. El sorteo de La Primitiva también generó gran expectación, con la esperanza de muchos jugadores de acertar los números y hacerse con el premio mayor. El sorteo del Gordo de la Primitiva tuvo como números ganadores el 06, 18, 23, 39 y 42, con el número clave 3. En este sorteo, tampoco hubo acertantes de Primera Categoría (5+1), lo que implica que el bote generado se acumula para el próximo domingo, pudiendo un único acertante ganar 5.300.000,00 euros. Al no haber acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha categoría se traslada a la categoría inferior (4+1).\En cuanto a la ONCE, el sorteo del Sueldazo del domingo 5 de abril de 2026 premió al número 65996 de la serie 019 con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, un premio que cambiará la vida del afortunado ganador. También se celebraron los sorteos de Super Once, donde se extrajeron los siguientes números: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 34, 38, 47, 48, 50, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 77, 85. Los resultados de estos sorteos representan una oportunidad para que muchas personas cumplan sus sueños y aspiren a un futuro más prometedor. La Lotería Nacional, la Bonoloto, La Primitiva y la ONCE ofrecen cada semana la posibilidad de cambiar el destino de sus participantes, y los resultados de este domingo son la prueba de ello. Para estar al tanto de los resultados y las últimas noticias, se anima a los usuarios a seguir el canal de WhatsApp y el perfil de Google





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