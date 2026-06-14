Resultados de los sorteos de la ONCE: Sueldazo y Super Once del domingo 14 de junio de 2026

Descripción detallada de los resultados y mecánicas de los sorteos Sueldazo y Super Once de la ONCE celebrados el domingo 14 de junio de 2026, incluyendo premios, combinaciones y consideraciones oficiales. También se mencionan resultados de La Primitiva y Bonoloto del día anterior.

El domingo 14 de junio de 2026 se celebraron los sorteos de la ONCE correspondientes al Sueldazo y al Super Once . En el Sueldazo, los participantes tienen la oportunidad de ganar hasta 5.000 euros, mientras que el segundo premio ofrece 4 sueldazos de 2.000 euros anuales durante 10 años por una apuesta de 2 euros.

Los premios de primera y segunda categoría pueden acumularse, con un plazo de caducidad de 30 días a partir del día siguiente al sorteo. En caso de que no haya ganadores en la segunda categoría, la ONCE puede incrementar los premios de primera y segunda categoría en 240.000 euros. Las combinaciones se seleccionan de un conjunto de 100.000 números únicos y un número de serie que va del 1 al 55.

Por otro lado, el Super Once es un sorteo diario que se celebra de lunes a domingo. Para jugar, se deben elegir entre 5 y 11 números de una matriz de 80, sin importar el orden. El sorteo selecciona 20 números ganadores y el premio varía según la cantidad apostada y los números acertados. Una combinación de 11 números con una apuesta de 1 euro puede ganar hasta un millón de euros.

El bote final está disponible en tres sorteos diarios: a las 10:00, a las 12:00 y a las 21:15. Existen siete tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos, desde 5 hasta 11. Es importante señalar que los únicos resultados oficiales válidos para el domingo 14 de junio de 2026 son los publicados por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se responsabiliza por errores u omisiones en esta información.

Además, se mencionan resultados de otros sorteos de días anteriores: La Primitiva del sábado 13 de junio de 2026 con un bote de 4.000.000 euros, cuyos números ganadores fueron 18, 20, 21, 23, 33 y 41, con número complementario 15 y reintegro 9. La Bonoloto del mismo día, con un bote de 2.200.000 euros, tuvo como números ganadores 05, 07, 31, 35, 37 y 39, complementario 08 y reintegro 4.

También se hace referencia a los sorteos de Euromillones, Eurojackpot y ONCE del viernes 12 de junio de 2026, aunque sin detallar resultados específicos en este texto





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