Resultados de los Sorteos de la ONCE: Cupón Diario y Super Once del Miércoles 08 de Abril de 2026

Descubre los números ganadores del Cupón Diario y Super Once de la ONCE correspondientes al miércoles 08 de abril de 2026. Comprueba si tu número ha sido premiado y conoce los detalles de los sorteos, premios y cómo participar.

En este momento crucial, te presentamos los resultados de los sorteos de la ONCE correspondientes al miércoles 08 de abril de 2026. A continuación, desglosaremos los números ganadores del Cupón Diario y Super Once , ofreciéndote la posibilidad de verificar si tu suerte te ha sonreído. ¡Prepárate para descubrir si eres uno de los afortunados ganadores!\Comenzamos con el Cupón Diario de la ONCE . El número ganador de hoy, miércoles 08 de abril de 2026, es X.

Si tu cupón coincide con este número, ¡has ganado un premio de 35.000 euros! Pero la emoción no termina ahí. La serie X del mismo número ha sido agraciada con la codiciada 'Paga', un premio de 36.000 euros anuales durante 25 años. El Cupón Diario de la ONCE es uno de los sorteos más populares de la organización, que se celebra de lunes a jueves y distribuye generosos premios. Para participar, simplemente adquiere un cupón en las administraciones de la ONCE o selecciona tus cinco números online. El sorteo se basa en la extracción de cinco bolas, cada una con un dígito del 0 al 9, que componen el número ganador. Además, tienes la opción de jugar 'La Paga' por tan solo 0,50 € adicionales, lo que te da la oportunidad de ganar 3.000 euros al mes durante 25 años. Recuerda que el Cupón Diario de la ONCE es un sorteo con una larga historia, originado el 8 de mayo de 1939 bajo el nombre de Cupón Pro-Ciegos, y ha evolucionado hasta convertirse en una tradición para muchos.\Continuamos con el Super Once. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 08 de abril de 2026, es X. En este emocionante sorteo, puedes seleccionar entre 5 y 11 números diferentes de una matriz que contiene hasta 80 números, sin importar el orden en que sean extraídos. El sorteo del Super Once se basa en la extracción de una combinación ganadora de 20 números. Los premios varían según la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta realizada. ¡El premio máximo del Super Once es de un millón de euros, al jugar una apuesta de 1 € con 11 números! El Super Once ofrece tres sorteos diarios, a las 10h, a las 12h y a las 21:15h, brindándote múltiples oportunidades para ganar. Existen siete tipos de apuestas disponibles, dependiendo de la cantidad de números que elijas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5. Recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos para el sorteo del miércoles 08 de abril de 2026 son aquellos que publica oficialmente la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable de posibles errores u omisiones en este artículo. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal de WhatsApp para mantenerte al día con las últimas noticias y toda la actualidad de antena3noticias.com





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