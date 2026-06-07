Resultados de los principales sorteos de lotería y apuestas en España: Bonoloto, La Primitiva, Lotería Nacional y Euromillones

Resumen de los resultados más relevantes de los sorteos de lotería y apuestas en España durante la primera semana de junio de 2026. Se detallan las combinaciones ganadoras, los premios otorgados y los botes acumulados en juegos como Bonoloto, La Primitiva, Euromillones y la Lotería Nacional de la Cruz Roja.

El sorteo de la Bonoloto celebrado el sábado 6 de junio de 2026 ha dejado un premio de 600.000 euros. La combinación ganadora ha estado formada por los números 04, 12, 17, 25, 27 y 32, con el número complementario 28 y el reintegro 9.

Por otro lado, en el sorteo de La Primitiva del jueves 4 de junio de 2026, el ganador se lleva una cantidad de 4.000.000 de euros. La combinación afortunada fue 16, 25, 32, 35, 38 y 40, con el número complementario 18 y el reintegro 9.

Además, el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la Cruz Roja, celebrado también el sábado 6 de junio de 2026, ha repartido importantes premios. En el ámbito de los grandes botes, el Euromillones ha otorgado un premio acumulado de 174 millones de euros, mientras que la Bonoloto y el Eurojackpot también han registrado sorteos con sus respectivos premios.

La ONCE ha publicado los resultados de sus juegos Sueldazo y Super Once para el viernes 5 y sábado 6 de junio de 2026, con premios que ascienden a varios millones de euros en total. Los sorteos de loterías y apuestas del estado siguen su curso normal, ofreciendo oportunidades de ganar cuantiosas sumas de dinero a los participantes en cada jornada





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