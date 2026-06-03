Resultados de las primarias: victoria demócrata en Iowa, derrota de candidato trumpista y suspense en California

Las primarias en seis estados dejaron resultados significativos. En Iowa, el demócrata Josh Turek ganó la nominación al Senado por una amplia ventaja, mientras que el candidato republicano respaldado por Trump para gobernador, Randy Feenstra, perdió. En California, el recuento continúa y se definen los finalistas para gobernador y alcalde de Los Ángeles.

Seis estados, desde California hasta Nueva Jersey, celebraron elecciones primarias este martes por la noche. Muchos de los resultados de California tardarán en conocerse, dado el cierre tardío de las urnas y la lentitud del recuento de votos en el estado.

En Iowa, las primarias demócratas para el Senado atrajeron mucha atención, con el super PAC VoteVets gastando alrededor de 10 millones de dólares para ayudar al representante estatal Josh Turek. A pesar de los intentos del senador estatal Zach Wahls por convertir la contienda en un referéndum sobre el líder demócrata en el Senado Chuck Schumer, Turek obtuvo una victoria aplastante, aventajando a Wahls por 25 puntos.

Turek avanzará a las elecciones generales, donde se enfrentará a la representante republicana Ashley Hinson, favorita en un estado que Trump ganó por 13 puntos en 2024. Los demócratas esperan que los aranceles de Trump hagan que Iowa sea más competitivo.

Además, Turek proviene de un distrito que apoyó a Trump, lo que ha llevado a algunos analistas a ajustar sus pronósticos. En la carrera por la gobernación de Iowa, el candidato respaldado por Trump, el representante Randy Feenstra, perdió por un estrecho margen ante el empresario Zach Lahn, quien contó con el apoyo de Turning Point Action y del exdiputado Steve King.

Lahn se enfrentará al auditor estatal demócrata Rob Sand en una contienda que podría ser más prometedora para los demócratas. En California, las primarias para gobernador y alcalde de Los Ángeles aún no tienen resultados definitivos, pero se tienen pistas sobre los dos candidatos más votados que avanzarán. El exsecretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra es uno de los nombres prominentes en la carrera por la gobernación





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