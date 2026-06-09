Resultados de las loterías del día: ONCE, Bonoloto, Primitiva y EuroDreams

Resumen de los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y EuroDreams, incluyendo detalles del Cupón Diario y Super Once, así como los números ganadores de las últimas jornadas.

El Cupón Diario de la ONCE es el sorteo más longevo de la organización, iniciado en 1938. En sus inicios, el cupón costaba solo 10 céntimos y se jugaba por provincias, con números de tres cifras y una serie de cinco.

Actualmente, el sorteo se celebra de lunes a jueves, y el premio mayor es de 500.000 euros al acertar los cinco números y la serie. La ONCE también forma parte de una fundación creada 50 años después de su origen, que destina sus ingresos a fines sociales. Para participar, los jugadores adquieren un cupón con un número de cinco cifras y una serie, y si coincide con el sorteo diario, obtienen el premio.

La emoción de estos sorteos radica en la posibilidad de cambiar la vida con una pequeña inversión. El Super Once es otro sorteo diario que se celebra de lunes a domingo, con tres sorteos cada día a las 10:00, 12:00 y 21:15 horas. Los participantes eligen entre 5 y 11 números de una matriz de 80, sin importar el orden. La cantidad de premios varía según los aciertos y la apuesta.

Existen siete tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5. La apuesta mínima es de 1 euro por número registrado, y el premio máximo puede alcanzar un millón de euros si se aciertan 11 números. Este sorteo ofrece múltiples oportunidades diarias para ganar, lo que lo convierte en uno de los favoritos entre los jugadores.

En cuanto a los resultados de hoy, el sorteo del Cupón Diario de la ONCE del martes 9 de junio de 2026 aún no se ha anunciado oficialmente, pero se espera que los números ganadores se publiquen en breve. Por otro lado, el bote de Euromillones ha caído en algún lugar de España, aunque no se especifica la localidad.

La Bonoloto de hoy ha dejado varios premios, y el sorteo de la Primitiva del lunes 8 de junio de 2026 tuvo como número ganador el 02 11 13 21 33 48, con complementario 46 y reintegro 5, otorgando un premio de 4.000.000 euros. El EuroDreams del jueves 4 de junio de 2026 resultó ganador con los números 02 04 09 22 28 34 y el dream 4, que concede 20.000 euros al mes durante 30 años.

Además, el sorteo de la Bonoloto del miércoles 3 de junio de 2026 también dejó premios importantes. La ONCE y el resto de loterías continúan siendo una fuente de ilusión y esperanza para miles de personas que sueñan con un futuro mejor





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