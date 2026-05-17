Resultados de las elecciones andaluzas 2026: PP de Moreno con 53 escaños, PSOE cae a 28 y Vox sigue perfilando su papel en el futuro Gobierno andaluz

Esta noticia, escrita en una colaboración de varias fuentes y redactada con cuidado para reflejar la informaciónΕΣ signatural, presenta los resultados de las elecciones andaluzas 2026, donde el Partido Popular (PP) de Juanma Moreno es el vencedor con 53 escaños y una ventaja. PSOE, con 28 escaños, ha sufrido un nuevo revés y ha descendido en sus resultados históricos. El crecimiento moderado del Partido Vox y la falta de mayoría absoluta del PP abren un nuevo escenario político, en el que el PP necesitará apoyos o abstenciones para sacar adelante la investidura y las principales iniciativas parlamentarias. Vox, con sus 5 diputados, seguirá perfilando su papel en el futuro Gobierno andaluz. Además,- la noticia cubre las Elecciones Andaluzas mencionadas y describe cómo reorganizan la presencia autonómica del PP en España y reflejan el liderazgo autonómico del PP, así como la necesidad de pactar con Vox y la pérdida de votos del PSOE en Andalucía. También dice cuànos diputados y diputadas componen el Parlamento andaluz y sigue la batalla entre partidos en ciudades y provincias por la mayoría absoluta en las elecciones.

El PP de Juanma Moreno gana las elecciones andaluzas con 53 escaños, aunque solo alcanza la mayoría relativa, fijada en 55. Este escenario le concede prioridad en la investidura o la estabilidad parlamentaria del presidente andaluz ya que Vox, por detrás, espera facilitar su investidura o su estabilidad.

Los socialistas de María Jesús Montero sufrieron un nuevo revés y cayeron hasta los 28 escaños, dos menos que en 2022. La caída del PSOE y la falta de mayoría absoluta del PP abren un nuevo escenario político en el que, el PP necesitará apoyos o abstenciones para sacar adelante la investidura y las principales iniciativas parlamentarias.

Vox, por su parte, queda en una posición de condicionar el futuro Gobierno andaluz, aunque su crecimiento en las urnas haya sido moderado de lo esperado





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