Resultados de La Primitiva, Bonoloto y Super Once del sábado 20 de septiembre de 2025

Comprueba los resultados de los sorteos de La Primitiva, Bonoloto y Super Once celebrados el sábado 20 de septiembre de 2025. Entérate de los números ganadores, los lugares donde fueron validados los boletos premiados y los botes disponibles.

Este sábado 20 de septiembre de 2025, se llevaron a cabo los sorteos de La Primitiva , Bonoloto y Super Once , ofreciendo a los participantes la oportunidad de ganar importantes premios. A continuación, se detallan los resultados de cada uno de los sorteos, así como los lugares donde han sido validados los boletos ganadores.

Los resultados de estos sorteos son de gran interés para los apostadores y la población en general, ya que reflejan la suerte y el azar que definen la lotería y los juegos de azar. El seguimiento de estos sorteos permite a los jugadores verificar sus boletos y comprobar si han sido agraciados con alguno de los premios disponibles, generando expectativas y emociones. Los premios, desde pequeñas cantidades hasta sumas millonarias, pueden cambiar la vida de los ganadores, por lo que es fundamental estar atento a los resultados.\En primer lugar, el sorteo de la Bonoloto arrojó los siguientes números ganadores: 07, 09, 12, 34, 38 y 39, con el número complementario 31 y el reintegro 0. El bote de la Bonoloto para este sorteo era de 1.000.000 euros. Un afortunado boleto de Primera Categoría (6 aciertos) fue validado en la Administración de Loterías nº 1 de Vallirana (Barcelona), ubicada en la calle Major, 548. Adicionalmente, un boleto de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) también resultó ganador, siendo validado en la Administración de Loterías nº 4 de Parla (Madrid), en la calle Jericó, 2 esquina Olivo. Estos resultados resaltan la importancia de verificar los boletos y la emoción que genera la posibilidad de ganar un premio, tanto a nivel local como nacional, en diferentes administraciones de lotería. La distribución de los premios refleja la diversidad de los participantes y la amplia cobertura de estos sorteos. En este caso, los ganadores de Bonoloto se encuentran en diferentes localidades, lo que demuestra la difusión y el alcance del juego.\En cuanto al sorteo de La Primitiva, los números ganadores fueron 20, 32, 34, 35, 38 y 39, con el número complementario 43 y el reintegro 0. El número premiado en el sorteo del Joker fue 3 375 423, que otorgó un premio de 1 millón de euros. En este sorteo, no hubo boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), lo que incrementa el bote para el próximo sorteo, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.700.000,00 euros. Sin embargo, hubo dos boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), validados en la Administración de Loterías nº 11 de Burgos, situada en la calle Vitoria, 184 y en la nº 1 de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), ubicada en el C.C. Santa Mónica, L-12 Aloe, 14. El sorteo de La Primitiva destaca por la magnitud de sus premios y la posibilidad de acumular grandes cantidades de dinero. La ausencia de ganadores en la Categoría Especial aumenta la expectación para el próximo sorteo, mientras que la distribución de los premios de Primera Categoría premia la perseverancia y la suerte de los jugadores, que obtienen la recompensa por sus apuestas.\Finalmente, el sorteo del Super Once reveló la siguiente combinación ganadora: 01, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 13, 22, 25, 29, 34, 41, 43, 45, 65, 72, 76, 77 y 78. Es importante recordar que los premios del Super Once no son acumulativos y, en caso de coincidencia de varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo. El domingo 21 de septiembre de 2025, un único acertante podría ganar 1.000.000 euros. El Super Once es un juego popular por su sencillez y la frecuencia de sus sorteos, que atrae a un gran número de participantes. La posibilidad de ganar importantes sumas de dinero con una inversión mínima lo convierte en una opción atractiva para los apostadores. Para mantenerte informado sobre la última hora y la actualidad, síguenos en nuestro canal de WhatsApp en antena3noticias.co





A3Noticias / 🏆 6. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

La Primitiva Bonoloto Super Once Resultados Sorteo Premios

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Dónde han caído los premios de la ONCE, Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 18 deConsulta los números premiados en los sorteos de ONCE, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 18 de septiembre de 2025 y dónde han sido validados.

Leer más »

Comprobar ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 19 de septiembre de 2025Comprueba tu número del sorteo del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Leer más »

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 19 de septiembre de 2025Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Leer más »

En el taller de Marcela Once, la artista que pinta con cáscara de huevoColmenarejo, noroeste de la región de Madrid. Según el censo de 2024, 9.623 habitantes. Entre ellos, Marcela Once, argentina de Mendoza (sí, donde el vino). "Nací en el...

Leer más »

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 20 de septiembre de 2025 en directoComprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025.

Leer más »

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Leer más »