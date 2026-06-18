Resultados de La Primitiva, Bonoloto y ONCE del jueves 18 de junio de 2026

Resumen de los resultados y premios de los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Lotería Nacional, ONCE y EuroDreams correspondientes al jueves 18 de junio de 2026, con la información sobre los números agraciados, los botes y la ubicación de los premios. Se incluye también la normativa oficial y recomendaciones para consultar los ganadores.

El sorteo ordinario de La Primitiva , organizado por Loterías y Apuestas del Estado, se celebra todas las semanas los jueves y sábados. Cada apuesta válida en este juego consiste en la selección de seis números principales.

Los participantes pueden optar por jugar hasta ocho combinaciones diferentes en una misma apuesta, o incluso incluir más números. El rango de números disponibles para seleccionar va del 1 al 49.

Además, es necesario escoger un número complementario, que se extrae de un bombo independiente con números del 0 al 9, y un número de reintegro, también del 0 al 9, que determina la devolución parcial del importe de la apuesta. Para obtener el premio máximo, conocido como bote, es necesario acertar los seis números principales y el número de reintegro.

Existe la opción de jugar simultáneamente al juego Joker, que se celebra en el mismo sorteo y ofrece un premio adicional de un millón de euros. Es importante recordar que los únicos resultados oficiales válidos son los publicados directamente por Loterías y Apuestas del Estado, por lo que otros medios no se hacen responsables de posibles errores u omisiones en la información.

A continuación, se detallan los resultados y la ubicación de los premios de los principales sorteos de loterías españolas para la fecha del jueves 18 de junio de 2026, incluyendo Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams. Los premios de la Bonoloto del jueves 18 de junio de 2026 corresponden a los números 02, 14, 18, 29, 37 y 43, con el número complementario 11 y el reintegro 2. El bote acumulado para este sorteo ascendía a 2.900.000 euros.

Respecto a los sorteos anteriores, el miércoles 17 de junio de 2026 se celebraron los sorteos de Bonoloto y ONCE, cuyos premios deben ser comprobados en los puntos de venta autorizados. Asimismo, el martes 16 de junio se distribuyó un bote de 38 millones de euros en el sorteo de Euromillones, junto con los premios de Bonoloto y ONCE de esa jornada.

Para verificar la validez de un décimo o boleto, es necesario acudir a las administraciones de lotería o consultar las plataformas oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y ONCE, donde se publican las listas completas de números premiados y su distribución geográfica. Esta información es esencial para los jugadores que deseen confirmar si sus combinaciones resultaron agraciadas y proceder al cobro de los premios en el tiempo establecido por la normativa.

Los sorteos mencionados forman parte de la amplia oferta de juegos de azar gestionados por organismos estatales en España, que incluyen también Euromillones, Lotería del Niño y otros, cada uno con sus propias reglas, frecuencias y estructuras de premios. La transparencia en la publicación de resultados y la seguridad en el proceso de extracción son pilares fundamentales de estos juegos, que destinan una parte significativa de sus ingresos a fines sociales y al Tesoro Público.

Los jugadores deben siempre consultar fuentes oficiales para evitar malentendidos y asegurarse de que sus boletos no hayan caducado antes de presentarlos al cobro





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