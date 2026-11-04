Resultados de la ONCE: Cupón Diario y Super Once el 4 de noviembre de 2026

Descubre los resultados oficiales de los sorteos de la ONCE para el miércoles 4 de noviembre de 2026. Premio del Cupón Diario de 500.000 euros y mecánica del Super Once explicadas.

La Organización Nacional de Ciegos de España ha cerrado la jornada de sorteos del miércoles cuatro de noviembre de dos mil veintiséis con una nueva oportunidad para sus participantes. Los jugadores pueden consultar los resultados oficiales correspondientes a esta fecha, donde el premio máximo del Cupón Diario asciende a quinientas mil euros si se aciertan los cinco números y la serie. Este sorteo, que representa uno de los pilares históricos de la institución, continúa atrayendo a miles de apostantes cada semana con sus mecanismos únicos de participación.

El legado histórico del sorteo diario

La celebración del sorteo diario del Cupón de la ONCE data de mil novecientos treinta y ocho, marcando un hito en la historia de las loterías españolas. Sin embargo, la estructura organizativa actual no surgió hasta mil novecientos ochenta y ocho, momento en el que se fundó la entidad encargada de su gestión. Durante las primeras etapas de este sorteo, la participación costaba apenas diez céntimos por boleto, ofreciendo tres cifras en juego más una sola serie compuesta por cinco números. Esta evolución ha permitido que el premio se mantenga en un valor elevado de quinientas mil euros, accesible mediante una apuesta de dos euros.

Also read Horóscopo de hoy, miércoles 4 de noviembre: 'El simple hecho de saber que un hábito concreto no nos ayuda no significa que vayamos a dejar de repetirlo'

Mecánica y premios del Cupón Diario

El premio principal del sorteo del Cupón Diario es de quinientas mil euros, condición indispensable para ganar es acertar tanto los cinco números principales como la serie correspondiente. La participación en este sorteo permite a los jugadores apostar por una combinación específica que debe coincidir exactamente con los números sorteados. La longeva tradición de este evento semanal, que se celebra de lunes a jueves, garantiza que el premio se distribuya bajo reglas estrictas y transparentes, manteniendo su estatus como uno de los sorteos más esperados por los aficionados a las loterías tradicionales.

Resultados numéricos oficiales del sorteo

Para este miércoles cuatro de noviembre de dos mil veintiséis, la lista de números que componen la combinación ganadora del sorteo incluye las cifras cero dos, cero tres, once, trece, diecinueve, veintiuno, veintitrés, veintisiete, veintiocho, treinta y cuatro, cuarenta y ocho, cincuenta y uno, cincuenta y tres, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, sesenta y cuatro, sesenta y seis, setenta y dos, setenta y tres y ochenta y dos. Estos resultados representan la única combinación oficial válida para este día, conforme a lo publicado por la Organización Nacional de Ciegos de España. Los apostantes deben verificar sus boletos con exactitud contra esta secuencia para determinar si han sido agraciados con algún premio.

Advertisement

Dinámica y opciones de apuesta del Super Once

El sorteo Super Once ofrece una flexibilidad única al permitir a los participantes elegir entre cinco y once números distintos de una matriz compuesta por ochenta opciones. A diferencia del Cupón Diario, este juego se celebra de lunes a domingo, ofreciendo múltiples oportunidades de participación a lo largo de la semana. El premio máximo del Super Once es de un millón de euros, alcanzable cuando el jugador realiza una apuesta de un euro seleccionando once números. La distribución de este premio final puede ocurrir hasta en tres ocasiones distintas durante el mismo día, específicamente a las diez de la mañana, a las doce del mediodía y a las veintiuna horas y quince minutos.

Impacto económico y alcance global

Los resultados de los sorteos de la ONCE tienen un impacto significativo en el mercado de las loterías, influyendo directamente en el comportamiento de compra de los ciudadanos. La transparencia en la publicación de los ganadores y la ubicación exacta de los premios es crucial para mantener la confianza del público. Además, otros sorteos como Euromillones y Bonoloto también publican sus resultados, con un bote de Euromillones de ciento treinta millones de euros y un bote de Bonoloto de millón y ochocientos mil euros en fechas cercanas. La Organización Nacional de Ciegos de España garantiza que estos datos sean accesibles, asegurando que los premios se repartan con equidad y legalidad.