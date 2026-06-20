Resultados de la Lotería Nacional y otros sorteos: primer premio de 600.000 euros y botes millonarios en Euromillones y Bonoloto

Sorteo de la Lotería Nacional del sábado 20 de junio de 2026: primer premio de 600.000 euros por serie, probabilidades de 1 entre 100.000, premios por aproximación y resultados actualizados de Euromillones, Bonoloto, ONCE, La Primitiva y EuroDreams.

El sorteo de la Lotería Nacional , administrado por Loterías y Apuestas del Estado, se celebra hoy sábado 20 de junio de 2026. Cada billete tiene un precio de 60 euros, aunque se comercializa en décimos , lo que permite una participación fraccionada.

Los números participantes son de cinco cifras, ranging from 00000 to 99999, y en este sorteo existen 10 series de 100.000 billetes cada una, lo que establece que la probabilidad de obtener el primer premio es de 1 entre 100.000. El primer premio otorga 600.000 euros por serie, mientras que el segundo premio entrega 120.000 euros por serie.

Además, existen premios por aproximación: quien posea un número cercano al primer premio podrá recibir 10.000 euros, y para el segundo premio la cantidad asciende a 5.540 euros. El sorteo se lleva a cabo en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y puede seguirse en directo a través de esta página, que se actualiza constantemente. Es importante verificar si tu décimo contiene alguno de los números agraciados.

Junto con la Lotería Nacional, también se mencionan los resultados de otros sorteos populares: el Euromillones, con un bote de 38 millones de euros; la Bonoloto, cuyo número ganador del viernes 19 de junio fue 19, 24, 26, 28, 32 y 40, con complementario 12 y reintegro 7, y un bote de 3.400.000 euros; los sorteos de la ONCE del Cuponazo y Super Once; así como los resultados de La Primitiva y EuroDreams del jueves 18 de junio. Esta información permite a los lectores conocer los premios mayores distribuidos en los principales juegos de azar españoles durante los últimos días.

La retransmisión enfatiza la oportunidad de comprobar los números y la posibilidad de obtener premios no solo por el acierto exacto, sino también por la proximidad al número ganador. La división en décimos facilita la participación popular, reduciendo el coste individual y aumentando las posibilidades de que más personas se beneficien de los premios, aunque las probabilidades estadísticas por décimo se ajustan a la estructura del sorteo.

Toda la información se actualiza en tiempo real, invitando al usuario a mantenente conectado para obtener los resultados definitivos





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