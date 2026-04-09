Resultados de la Lotería Nacional del Jueves 9 de Abril de 2026: Números Premiados y Cómo Cobrar

Descubre los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional del jueves 9 de abril de 2026. Información detallada sobre los premios, cómo cobrar tus décimos y los plazos para hacerlo. Entérate de cuánto se queda Hacienda y todos los detalles importantes.

Loterías y Apuestas del Estado celebró un nuevo sorteo de la Lotería Nacional el jueves 9 de abril de 2026, llenando de emoción a los participantes y a la espera de conocer los números afortunados. La Lotería Nacional , un juego tradicional en España, ofrece la oportunidad de ganar importantes premios, y cada sorteo genera gran expectación. El sorteo de este jueves, como cada semana, atrajo a miles de personas que confiaron en la suerte para obtener un premio.

Los números premiados en el sorteo de hoy fueron cuidadosamente seleccionados y anunciados para el deleite de los afortunados ganadores. La emoción y la anticipación eran palpables entre los participantes, quienes esperaban ansiosamente los resultados. \Los números agraciados en el sorteo de la Lotería Nacional del jueves 9 de abril de 2026 fueron revelados, desatando la alegría y la celebración entre los afortunados poseedores de los décimos ganadores. El primer premio, un codiciado premio mayor, otorgó una suma significativa a los poseedores del número ganador. El segundo premio, también considerable, recompensó a aquellos con décimos que coincidieron con la combinación premiada. Además de los dos premios principales, se distribuyeron múltiples premios menores a través de aproximaciones, terminaciones y reintegros, brindando alegría a un gran número de participantes. La Lotería Nacional, con su tradición centenaria, sigue siendo un juego popular que genera ilusión y esperanza en la sociedad española. La organización del sorteo se realizó con la habitual transparencia y rigor, garantizando la equidad y la confianza en el proceso.\El sorteo de este jueves 9 de abril de 2026, como es habitual, distribuyó una considerable cantidad de dinero en premios. El primer premio, con una cuantía considerable, representó un impulso económico significativo para el ganador. El segundo premio, igualmente atractivo, supuso un alivio financiero para sus afortunados poseedores. Además de los premios mayores, se repartieron premios menores que beneficiaron a un gran número de participantes. La Lotería Nacional, al ofrecer múltiples oportunidades de ganar, fomenta la participación y la esperanza en la población. Los participantes deben tener en cuenta que tienen un plazo de tres meses desde el día siguiente al sorteo para reclamar sus premios. Es fundamental verificar los décimos y, en caso de resultar ganador, seguir las instrucciones para cobrar el premio en tiempo y forma. Los premios menores a 2.000 euros se pueden cobrar en las administraciones de Loterías, mientras que los premios mayores a esa cantidad se gestionan a través de entidades bancarias colaboradoras. Es importante recordar que los premios están exentos de impuestos hasta 40.000 euros por décimo, y solo se aplica una retención del 20% sobre la cantidad que exceda esa cifra





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lotería Nacional Sorteo Premios Resultados Ganadores Cobrar Hacienda Décimos Jueves

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daddy Yankee es nombrado Persona Del Año 2026 por la Academia Latina de la GrabaciónDaddy Yankee fue seleccionado por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año 2026.

Read more »

Precio de la luz hoy, miércoles 8 de abril de 2026: Horas más baratas y carasAnálisis del precio de la electricidad en España para el miércoles 8 de abril de 2026, destacando las horas más económicas y las más costosas. Se incluye un desglose horario del precio del MWh, con recomendaciones para el ahorro energético.

Read more »

La actualización de abril de 2026 para los Pixel ya está aquí, estas son sus novedadesEste lanzamiento de la firma de Mountain View afina el sistema operativo con correcciones importantes y ya mira a Android 17.

Read more »

Los CeraWards 2026: el mayor evento de divulgación dermocosmética en EspañaEl evento de CeraVe celebra su IV edición, siendo un punto de encuentro para la comunidad especializada en el cuidado de la piel.

Read more »

Resultados de los Sorteos del 8 de Abril de 2026: BonoLoto, Super Once y Cupón DiarioDescubre los resultados de los sorteos de BonoLoto, Super Once y Cupón Diario celebrados el miércoles 8 de abril de 2026. Consulta los números ganadores, las administraciones donde se validaron los boletos premiados y los botes acumulados.

Read more »

Resultados de la Lotería Nacional: Jueves 09 de Abril de 2026Conoce los resultados del sorteo de la Lotería Nacional del jueves 09 de abril de 2026. Comprueba tu número y descubre si has ganado alguno de los premios, incluido el primer premio de 300.000 euros a la serie.

Read more »