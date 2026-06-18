Resultados de la Lotería Nacional del jueves 18 de junio: primer premio de 30.000 euros al décimo

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha dejado un primer premio de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo) y un segundo de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo). Conoce todos los detalles sobre los premios, cómo cobrarlos y los plazos establecidos.

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional correspondiente al jueves 18 de junio . El primer premio ha sido dotado con 300.000 euros a la serie, lo que equivale a 30.000 euros por décimo, mientras que el segundo premio asciende a 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo.

Además, se han repartido numerosos premios menores, incluyendo aproximaciones, terminaciones y reintegros, que permiten a muchos participantes recuperar su inversión o conseguir pequeñas ganancias. Los décimos premiados pueden cobrarse en las administraciones de lotería para importes inferiores a 2.000 euros, mientras que las cantidades superiores se abonan a través de entidades bancarias colaboradoras, normalmente mediante ingreso en cuenta.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a tributación: los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos, y el exceso tributa al 20%, retención que se aplica directamente en el momento del cobro. El plazo para reclamar los premios es de tres meses a partir del día siguiente al sorteo; pasado ese período, el derecho caduca y el importe se pierde. Por ello, las administraciones recomiendan revisar los números con prontitud.

El sorteo, correspondiente al número 43 del año, se ha celebrado a las 21:15 horas en el Salón de Sorteos de la calle Guzmán el Bueno de Madrid, con el formato tradicional de bombos múltiples. La retransmisión en directo ha podido seguirse a través de medios digitales y emisoras oficiales.

Miles de jugadores en toda España han estado pendientes del resultado, y muchos de ellos han compartido participaciones mediante aplicaciones móviles, aunque los expertos legales recomiendan formalizar los acuerdos por escrito para evitar conflictos. Las administraciones de lotería suelen cerrar la venta de décimos poco antes del inicio del sorteo, pero los horarios pueden variar según el punto de venta. Para quienes deseen comprobar sus boletos, los resultados oficiales ya están disponibles en los canales habituales





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