Los resultados de la Lotería Nacional de la Primitiva y la ONCE de hoy sábado 6 de junio de 2026 están disponibles. Los ganadores de la Primitiva y la ONCE de hoy sábado 6 de junio de 2026 se han llevado premios significativos.

Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. Para jugar en el sorteo del Gordo, se deben apostar a 5 números distintos del 1 al 54, en pronósticos, y solo un número clave del 0 al 9.

Además, si eres uno de los acertantes del número clave, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta del sorteo de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €. El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.

Los resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. En el sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 06 de junio de 2026, con un bote de 600.000 euros, ha sido agraciado el número 04, 12, 17, 25, 27 y 32, siendo el número complementario el 28 y el reintegro el 9.

En el sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 04 de junio de 2026, el ganador es el 16, 25, 32, 35, 38 y 40, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 9. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 4.000.000 euros.

El sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la Cruz Roja se celebró hoy sábado 6 de junio, con un bote de 174 millones de euros del Euromillones, el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 5 de junio de 2026





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