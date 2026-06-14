Resultados de La Bonoloto del 13 de junio de 2026 y cómo jugar

El texto describe las reglas de juego de La Bonoloto, incluyendo tipos de apuestas, costos y frecuencia de sorteos. Además, presenta los resultados del sorteo del sábado 13 de junio de 2026, con un bote de 2,2 millones de euros, y menciona otros sorteos simultáneos como La Primitiva. Se enfatiza la necesidad de verificar los resultados en fuentes oficiales.

La Bonoloto es un juego de lotería que se caracteriza por su sencillez y accesibilidad. Para participar, el jugador debe seleccionar 6 números de un rango que va del 1 al 49.

Existen dos modalidades principales de juego: la apuesta sencilla, donde se pueden elegir hasta 8 combinaciones diferentes de 6 números en un solo boleto, y la apuesta múltiple, en la que se seleccionan más de 6 números (por ejemplo, 7 u 8), lo que genera un mayor número de combinaciones automáticamente. Cada apuesta individual tiene un coste de 0,50 euros, pero el mínimo de juego es de dos apuestas, por lo que el importe mínimo a pagar es de 1 euro.

Los sorteos se realizan seis días a la semana, de lunes a sábado, lo que ofrece múltiples oportunidades de participación semanal. Este juego, que inició sus sorteos en 1988, ha mantenido una estructura muy estable a lo largo del tiempo, con pocas modificaciones en sus reglas, excepto por la inclusión del número de reintegro en etapas posteriores.

Es importante destacar que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados por la entidad estatal Loterías y Apuestas del Estado, y cualquier información proveniente de otros medios debe ser contrastada con dicha fuente. El 13 de junio de 2026, en el sorteo de La Bonoloto con un bote de 2.200.000 euros, los números agraciados fueron el 05, 07, 31, 35, 37 y 39. El número complementario fue el 08 y el reintegro correspondió al 4.

Ese mismo día, también se realizaron sorteos de otros juegos como La Primitiva, con un bote de 4.000.000 euros y resultados 18, 20, 21, 23, 33, 41 (complementario 15, reintegro 9), y la Lotería Nacional, mientras que para el viernes 12 de junio de 2026 se reportaron botes en Euromillones, Eurojackpot y ONCE, aunque no se especifican aquí los números ganadores. Los jugadores deben consultar siempre las fuentes oficiales para verificar los premios y la asignación de los mismos





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