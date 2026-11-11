Resultados de La Bonoloto del 10 de noviembre de 2026: bote de 600.000 euros a número premiado

El sorteo de La Bonoloto del 10 de noviembre de 2026 entregó un premio de 600.000 euros al número 04 07 30 37 38 42, con complementario 13 y reintegro 7. Descubre cómo apostar y los detalles del juego

El sorteo de La Bonoloto d el 10 de noviembre de 2026 entregó un premio de 600.000 euros al número 04 07 30 37 38 42, con número complementario 13 y reintegro 7. La Bonoloto, en funcionamiento desde 1988, sigue su formato clásico de elegir seis números entre 1 y 49 y apostar 1 euro.

Cómo funciona el sorteo de La Bonoloto

Para participar es necesario seleccionar seis números diferentes dentro del rango 1 a 49 y apostar 1 euro, equivalente a dos fichas de 0,50 euros. La estratificación del premio se basa en coincidencias de entre 6 y 3 números, con posibilidad de obtener el reintegro si el último dígito de la apuesta coincide con el número de reintegro.

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El sorteo se realiza de lunes a sábado, con la opción de la apuesta semanal que cubre los seis días. Cada sorteo es independiente, salvo la incorporación del reintegro, que se añadió a la estructura original en los años posteriores.

Resultados del 10 de noviembre y premios asignados

El premio principal de 600.000 euros fue registrado por la combinación 04 07 30 37 38 42. El número complementario resultó ser 13, lo que permite a los acertantes de 5 números y el complementario recibir el segundo premio. El reintegro anunciado fue 7, lo que favorece a los apostadores con el mismo último dígito.

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La sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado publica los resultados oficiales, los cuales son los únicos válidos y su publicidad es el referente para la emisión de premios. La emisión de charlas sobre el sorteo por antenas privadas, como Antena 3, queda excluida de su responsabilidad en caso de omisiones.

Impacto económico y próximos pasos para los ganadores

El premio de 600.000 euros impacta a los ciudadanos fieles de la Bonoloto, incrementando la disponibilidad de recursos y la posibilidad de inversión en programas personales. Los ganadores deben presentar su boleto en un plazo de 30 días desde la publicación del sorteo para reclamar el premio.

Los ingresos generados por la Bonoloto forman parte de la recaudación del Estado y se destinan, en parte, a la financiación de programas sociales. Hacienda apllica su sector de retención y la parte del premio que se transfiere al Estado se contabiliza como más ingresos en el año fiscal 2026.

El próximo sorteo de La Bonoloto se realizará el día 11 de noviembre de 2026, con la posibilidad de que nuevos números resulten premiados y el bote pueda volver a crecer dependiendo de la cantidad de participantes y los bonos acumulados.