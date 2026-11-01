Resultados Bonoloto sábado 31 octubre 2026: combinación ganadora oficial

Descubre los resultados oficiales de la Bonoloto del sábado 31 de octubre de 2026. Números premiados, complementario y reintegro disponibles para consulta.

Los ganadores del sorteo de la Bonoloto celebrado el sábado 31 de octubre de 2026 han sido premiados con una combinación específica de números que ha sido validada oficialmente por Loterías y Apuestas del Estado. Los números premiados principales son el 04, 05, 21, 32, 40 y 46. Además, el número complementario sorteado ha sido el 42 y el reintegro correspondiente ha sido el 2.

Números premiados en la Bonoloto

Para participar en este tipo de lotería es fundamental entender las reglas básicas que rigen cada sorteo. Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. Cada apuesta individual tiene un coste de 0,50 euros, por lo que el precio estándar de 1 euro se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros.

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La estructura del juego permite a los jugadores tener más opciones de participación mediante la modalidad de apuesta semanal. Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal. Esto ofrece flexibilidad tanto para jugadores esporádicos como para aquellos que desean una asistencia constante a los sorteos.

Historia y formato del sorteo

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Este formato regular ha mantenido una tradición que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones relevantes a lo largo de su historia. El sorteo se ha celebrado desde 1988, consolidándose como una de las opciones más populares para los jugadores de lotería en España.

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La presencia del reintegro es un elemento distintivo que busca aumentar las expectativas de los participantes, ofreciendo una recompensa adicional aunque no se acierten los seis números principales. Esta característica ha permanecido intacta desde sus inicios, reflejando la estabilidad de las normas del juego.

Verificación oficial de resultados

Es crucial para todos los jugadores conocer la fuente única y oficial de la información. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Esta entidad es la responsable de garantizar la transparencia y la integridad de todos los sorteos que se realizan.

La verificación de los resultados es un paso indispensable para confirmar cualquier premio. En este caso, la combinación ganadora del sábado 31 de octubre de 2026 ha sido confirmada con los números mencionados. La autoridad competente es la única referencia válida para evitar errores u omisiones en la información manejada por medios externos o plataformas no autorizadas.