Resultados Bonoloto 9 noviembre 2026: Premio Mayor y Reintegro

Descubre los números premiados en el sorteo de la Bonoloto del 9 de noviembre de 2026. Consulta aquí el resultado oficial del premio mayor, el reintegro y las zonas de venta.

Los resultados oficiales del sorteo de la Bonoloto celebrado el lunes 9 de noviembre de 2026 han sido publicados por Loterías y Apuestas del Estado. En esta jornada, el premio mayor alcanzó la cantidad de un millón de euros, una cifra significativa que distingue este día dentro de la programación semanal de la lotería española. El sorteo se desarrolló bajo las reglas establecidas para esta modalidad, donde los jugadores deben acertar la combinación exacta de seis números extraídos de un total disponible entre el uno y el cuarenta y nueve.

Cuotas y Estructura de Apuestas

El costo base para participar en cada combinación válida asciende a 0,50 euros. Para que una jugada sea considerada mínima y válida en el sorteo, es obligatorio realizar al menos dos apuestas diferentes, lo que eleva el coste inicial de participación a un total de 1 euro. Los participantes tienen la libertad de incluir hasta ocho combinaciones distintas en su bote, cada una compuesta por seis dígitos seleccionados manualmente. Asimismo, existe la opción de jugar con más números en una única combinación, ampliando las posibilidades matemáticas de acierto, aunque ello incrementa proporcionalmente el desembolso requerido.

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Historia y Formato Semanal

La Bonoloto se ha consolidado como una de las modalidades de juego más recurrentes en el calendario de Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo se lleva a cabo seis días a la semana, operando ininterrumpidamente desde el lunes hasta el sábado. Esta regularidad semanal ha permitido que la lotería se mantenga vigente desde su inicio en 1988. Entre las pocas modificaciones estructurales introducidas durante su larga trayectoria, la inclusión del reintegro destaca como un elemento clave que añade una capa adicional de interés para los jugadores que no acertaron el premio mayor pero sí la última cifra de su combinación.

Contexto de Premios en Noviembre 2026

El 9 de noviembre de 2026 se enmarca dentro de una semana con alta actividad de premios en las loterías estatales. Paralelamente al sorteo de la Bonoloto, otros juegos alcanzaron cifras notables. El bote de La Primitiva acumulado para la fecha de hoy lunes 9 de noviembre de 2026 ascendía a 7,7 millones de euros. Esta cifra contrasta con otros montantes registrados en días anteriores o siguientes, como el bote de 5,5 millones de euros en el sábado 7 de noviembre y los 21 millones del Gordo de la Primitiva correspondientes al domingo 8 de noviembre de 2026. La presencia simultánea de estos premios mayores en la misma semana intensifica la atención del público consumidor.

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Interrupciones por el Sorteo Gordo

Es importante notar que la programación habitual de la Bonoloto se ve afectada por la celebración especial del sorteo El Gordo de la Primitiva. Durante la jornada del domingo 8 de noviembre de 2026, cuando tuvo lugar el sorteo del Gordo con un premio de 21 millones, el sorteo ordinario de la Bonoloto no se celebró. Esta pausa programada es estándar en el calendario de Loterías y Apuestas del Estado, ya que la atención y los recursos se concentran en el sorteo más importante del año. Los participantes debían consultar los resultados del Gordo y de la ONCE, como el Sueldazo y el Super Once, en lugar de los números ordinarios de la Bonoloto.

Fuentes Oficiales y Verificación

La autoridad única para validar los resultados del sorteo recae exclusivamente en Loterías y Apuestas del Estado. Las listas de números premiados, tanto del premio mayor como del reintegro, deben consultarse directamente a través de los canales oficiales de la sociedad estatal. Medios de comunicación como Antena 3 difunden estos datos en tiempo real, pero la entidad aclaró que no se hace responsable de errores u omisiones en la difusión editorial. Los ganadores deben verificar sus combinaciones con los datos oficiales publicados para garantizar la validez de sus premios, especialmente en jornadas de alta demanda como la del lunes 9 de noviembre de 2026.