Resultados oficiales del sorteo de Bonoloto del sábado 14 de noviembre de 2026. Número ganador, complementario y reintegro con un bote acumulado de 600.000 euros.

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha confirmado los resultados oficiales del sorteo de la Bonoloto correspondiente al sábado 14 de noviembre de 2026. Este día regular de la lotería española ha cerrado con una cifra de bote acumulada de 600.000 euros para el siguiente proceso de extracción, manteniendo el interés de los jugadores en este juego que combina simplicidad con la oportunidad de grandes premios semanales.

Números ganadores del sorteo sábado 14 noviembre

La combinación premiada en esta edición del sábado ha sido conformada por los números 01, 12, 27, 30, 36 y 42. Para completar la apuesta estándar de seis dígitos, el número complementario que apareció en la tabla de extracción fue el 13. Este dato es fundamental para los jugadores que intentan alcanzar el premio de la sexta categoría, que se otorga al acierto de cinco números principales junto con el número complementario o el reintegro.

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Además de la combinación principal, el sistema ha asignado el número 3 como el reintegro válido para esta jornada. El reinterro es un dígito único del 0 al 9 que se asigna a cada boleto y que permite ganar un reembolso de la apuesta en el caso de no haber acertado ninguna combinación de números principales, asegurando así una recuperación mínima del dinero invertido en el juego.

Estructura de juego y coste de las apuestas

El formato de la Bonoloto exige la selección de seis números dentro de una tabla que abarca desde el 1 hasta el 49. Los jugadores pueden optar por apuestas sencillas que incluyen varios bloques, permitiéndoles realizar hasta ocho combinaciones distintas de seis números de manera simultánea en un solo cupón. Esta flexibilidad permite aumentar las probabilidades de acierto sin necesidad de comprar boletos físicos separados para cada combinación.

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El coste financiero de cada apuesta individual en este sorteo se fija en 0,50 euros. Sin embargo, el reglamento establece que el mínimo de transacción es de dos apuestas, lo que eleva el precio mínimo de entrada a 1 euro por jugada. Esta estructura de precios hace que el juego sea accesible para una amplia base de usuarios, fomentando la participación diaria en los sorteos que se llevan a cabo de lunes a sábado.

Los participantes tienen la opción de jugar con ocho combinaciones diferentes utilizando exclusivamente números de seis dígitos, lo que se considera una apuesta sencilla completa. También es posible realizar combinaciones que incluyan más números, ampliando así la complejidad y el alcance de la estrategia de juego. Esta variabilidad en las apuestas permite adaptar el juego a diferentes niveles de riesgo y presupuesto personal.

Historia y vigencia del sorteo español

La Bonoloto tiene sus orígenes históricos en el año 1988, marcando el inicio de este tipo de lotería diaria en el mercado español. A pesar de haber pasado varios años desde su primera edición, el mecanismo del juego se ha mantenido prácticamente inalterado hasta la fecha actual, conservando su esencia original. La única modificación significativa introducida en su estructura ha sido la incorporación del sistema de reintegro, que añade una capa adicional de recompensa para los jugadores.

La estabilidad en las reglas del juego ha contribuido a su popularidad continua a lo largo de las décadas. Los jugadores familiarizados con el sorteo desde sus inicios reconocen la consistencia en la forma de jugar, lo que facilita la participación recurrente. Esta permanencia en el tiempo ha consolidado a la Bonoloto como una de las loterías más tradicionales y reconocidas en el ecosistema de juegos de azar legales en España.

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Validación oficial de los resultados

Es crucial destacar que los únicos resultados oficiales válidos para el sorteo de la Bonoloto son aquellos que publica directamente la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Cualquier otra fuente de información o medio de comunicación actúa únicamente como intermediario en la difusión de estos datos. La entidad estatal es la responsable única de garantizar la integridad y autenticidad de los números sorteados.

Los medios de comunicación no asumen responsabilidad en caso de errores u omisiones que pudieran producirse en la transcripción de los resultados. Por esta razón, los jugadores deben consultar siempre las fuentes oficiales para confirmar sus premios y verificar la validez de sus boletos. Esta precaución asegura que la información utilizada para reclamar premios sea precisa y corresponda exactamente con el sorteo realizado por la administración pública.