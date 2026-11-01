Resultado ONCE de hoy: Sueldazo y Super Once del sábado 31 de octubre de 2026

Consulta el resultado de la ONCE de hoy, sábado 31 de octubre de 2026, con los premios del Sueldazo y la Super Once, además de los números de la Bonoloto.

Los números premiados de los sorteos de la ONCE del sábado 31 de octubre de 2026 ya se conocen en España, con el resultado del Sueldazo y de la Super Once. También se ha publicado el resultado de la Bonoloto de ese mismo día, junto con los premios de la Primitiva.

Premios del Sueldazo de la ONCE

El premio final del Sueldazo es de 5.000 euros al mes durante veinte años, con 300.000 euros al contado. Son los afortunados acertantes quienes reciben este sueldo y esa cantidad única según las condiciones del sorteo.

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Además, hay cuatro segundos premios que se reparten durante diez años, con 2.000 euros mensuales cada uno. Puede ganarse uno de estos premios con un cupón del Sueldazo.

Los premios de primera y segunda categoría pueden acumularse en un mismo cupón. El plazo para reclamarlo es de 30 días naturales.

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Si no hay ningún comprador de la combinación ganadora de segunda categoría, el bote final del día siguiente puede aumentar en 240.000 euros. Este incremento depende únicamente de esa circunstancia.

Las combinaciones del Sueldazo se eligen de 100.000 números distintos, junto con un número de serie que va del 1 al 55. Cada cupón combina ambos elementos para participar en el sorteo.

Cómo funciona la Super Once

El sorteo de la Super Once selecciona 20 números ganadores. Los números se registran en una matriz de 80 números distintos, y el jugador puede elegir entre 5 y 11 números.

El premio varía según la cantidad abonada por apuesta y según los números acertados. Al apostar 1 euro por número registrado, puede ganarse hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números.

El bote final puede optarse en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Así, el participante tiene varios momentos del día para intentar el premio final.

La participación se registra en función de las combinaciones que el jugador quiera jugar, con opciones de 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 números en total.

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Resultado de la Bonoloto de hoy

El sorteo de la Bonoloto del sábado 31 de octubre de 2026 ha agraciado los números 04, 05, 21, 32, 40 y 46. El número complementario es el 42 y el reintegro es el 2.

Estos datos de la Bonoloto se suman a los resultados de la ONCE de la misma jornada, que incluyen el Sueldazo y la Super Once. Así, los seguidores de ambos juegos pueden comparar sus cupones en un mismo día.

La información de referencia también menciona los premios de la Primitiva de ese día, aunque no detalla sus números en el texto consultado.

Validez oficial de los resultados

Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 01 de noviembre de 2026 son los que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Conviene consultar siempre esa fuente antes de dar por válido un premio.

Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo. Para comprobar cualquier cupón, lo recomendable es verificar los datos directamente con la ONCE.