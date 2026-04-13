Resist.es y Spanish Revolution presentan un Manifiesto por la Bondad Radical contra la Industria del Odio

Un llamado a la acción ciudadana para combatir la desinformación y la polarización en el entorno digital. El manifiesto propone la 'bondad radical' como una forma de resistencia política frente a la industria del odio.

Resist.es y Spanish Revolution han lanzado un manifiesto conjunto, una propuesta audaz titulada 'Por la Bondad Radical ', con el objetivo de contrarrestar la creciente industria del odio que permea las redes sociales y el discurso público.

Este manifiesto, que representa una llamada a la responsabilidad ciudadana, busca detener el flujo de desinformación y recuperar la dignidad en un entorno digital cada vez más polarizado.

Los promotores de esta iniciativa enfatizan que la bondad, en este contexto, no es simplemente un acto de pasividad o complacencia, sino una forma activa de resistencia política. Se trata de una postura consciente frente a un sistema que se alimenta del miedo, la fragmentación y la violencia simbólica para perpetuarse.

La propuesta invita a la interrupción del ciclo del odio mediante la pausa, la reflexión y la verificación consciente de la información que consumimos y compartimos.





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