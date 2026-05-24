Residentes enojados atacan y queman una tienda en un centro de salud en la epicenters del brote de ébola

El estado en el que se encuentra el brote de ébola en el este de la RDC, la naturaleza y los intentos de los residentes enojados para interrumpir las medidas de ayuda y la amenaza de nuevos contagios son algunos de los temas abordados en esta noticia.

Residentes enojados del epicentro del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) atacaron y quemaron una tienda que formaba parte de un centro de salud donde las personas estaban siendo tratadas por el virus.

Fue el segundo ataque de este tipo en la región en una semana. Según reportes iniciales, nadie resultó herido en el ataque, pero mientras los pacientes salían corriendo para escapar del fuego, 18 personas con posibles infecciones de ébola abandonaron las instalaciones y ahora están en paradero desconocido





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Residentes Enojados Broyinako Block In Mabalako Health Center Prohibición De说法e Vuelo En La Capital Bunia Pa Hoy El Gobierno Ha Restringido El Acceso Y La Circulac Coronavirus

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