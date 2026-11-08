Reseña de Escribir lo vivido: Selección de la obra de Francisco Umbral

Análisis de 'Escribir lo vivido', libro de Miguel González Somovilla que recopila la obra periodística de Francisco Umbral. Exploración de su estilo literario y periodístico en una selección imprescindible.

La obra periodística de Francisco Umbral ha sido recientemente recopilada y analizada en una nueva publicación titulada Escribir lo vivido, presentada como una selección fundamental para entender la compleja figura del escritor vallisoletano. Esta obra, editada con gran cuidado por la Biblioteca Castro, ha sido cuidadosamente curada por el crítico y estudioso Miguel González Somovilla, quien ha logrado crear un texto indispensable y profundamente enriquecedor para lectores tanto antiguos como nuevos.

Una selección exhaustiva de la obra umbraliana

El volumen alcanza un peso significativo con casi mil páginas que tejen una trama densa entre el dato histórico, la anécdota personal, la información rigurosa y la erudición profunda. En estas páginas, se conjugan la prosa lírica y alucinógena del Umbral más literario con sus ambiciosas columnas periodísticas iniciales, aquellas escritas en los albores de su carrera en Valladolid y Soria. Desde esos inicios, Umbral ya demostraba ser una vocación obstinada, definida por un adjetivismo luminoso y un estilo de articulismo centrado en el yo.

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La selección de artículos plantea un criterio de ordenación esmeradísima, agrupando los textos por temas y épocas cronológicas. Este enfoque estructural permite visualizar lo que el escritor Pere Gimferrer llegó a solicitar en su momento: una ordenación conjunta y coherente de la dispersa obra de Umbral. La edición de Somovilla responde a esta necesidad crítica, ofreciendo una vista panorámica que aclara la trayectoria del autor.

La unidad del estilo y la libertad del lenguaje

Existe la percepción de que la obra completa de Umbral constituye un solo libro incesante, que se ha ido abriendo y cerrando a lo largo de los años en diferentes formatos. Este corpus se manifiesta en artículos sueltos, libros físicos, diarios líricos y diccionarios que han sido descritos como demenciales por su intensidad. La edición actual pone de relieve esta continuidad, mostrando la libertad de un lenguaje que se desvela promiscuo y adaptable a papeles diversos y a contextos variados.

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En esta obra afinada por Somovilla, queda muy claramente establecido que nos encontramos ante un autor ahincado en el exceso. Para Francisco Umbral, la escritura actuaba como una vitamina maligna diaria, alimentando una vida personal marcada por la melancolía y el tormento interno. El texto editorial refleja esta dualidad, presentando un estilo que es a la vez devastador y constructivo, reflejando la compleja psicología del autor.

Familia, bibliografía y la naturaleza del artículo

La introducción del libro cumple una función documental crucial al traer algunas primicias sobre la familia de Umbral. Se presta especial atención a su padre, descrito como un enigma permanente en la vida del escritor, lo que añade una capa de profundidad biográfica a la comprensión de su obra. Además, el volumen reúne una bibliografía exhaustiva sobre la vida y la obra del autor, cuyas páginas son descritas como minuciosas y poco digitales, respetando el estilo tradicional de investigación.

Umbral arriesgó en el pasado una síntesis inolvidable al definir el artículo como algo situado entre el terrorismo y el lirismo. Esta definición captura la esencia del texto presentado: un sobresalto de belleza mezclado con la nitroglicerina del idioma. La publicación de Escribir lo vivido confirma esta iluminación, ofreciendo al lector una experiencia que combina el susto intelectual con la dicha estética, consolidando el legado de Francisco Umbral en la literatura española contemporánea.