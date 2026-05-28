Rescatistas encuentran con vida a cinco hombres atrapados en cueva inundada de Laos

Tras once días de incertidumbre, un equipo internacional de buzos especializados localizó a cinco hombres atrapados en una cueva inundada en Laos. Los hombres, que entraron en busca de oro, sobrevivieron en una cornisa ventilada a más de 260 metros de profundidad. La operación de extracción enfrenta desafíos extremos: túneles estrechos, gases tóxicos y fuertes pendientes. Los rescatistas, con experiencia en el rescate de la cueva tailandesa de 2018, advierten que la fase final será de alto riesgo. Mientras tanto, familiares y equipos de rescate celebran el hallazgo, pero la alerta se mantiene por la presencia de otras dos personas desaparecidas en la misma cavidad.

La esperanza ha renacido para cinco hombres atrapados en una cueva inundada en Laos , donde permanecieron más de una semana a oscuras, a más de 260 metros de la entrada, sobre aguas turbias.

Los rescatistas, un equipo multinacional de buzos especializados en cuevas, lograron alcanzarlos el miércoles después de días de hambre y angustia. Uno de los hombres, llamado Ing, pudo enviar un mensaje a su familia asegurando que el equipo de rescate había llegado y que estaban a salvo. La operación está liderada por autoridades laosianas y cuenta con experiencia previa de sus integrantes en rescates similares, como el de la cueva tailandesa de 2018.

Los hombres se encuentran en una cornisa ventilada, pero la extracción será extremadamente peligrosa debido a la profundidad, los pasadizos estrechos, los gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno y la necesidad de arrastrarse por túneles de menos de 60 centímetros. Los rescatistas ya han enfrentado desmayos por el gas y destacan la dificultad del terreno.

La causa del accidente fue una inundación repentina tras una tormenta que bloqueó la salida; los hombres habían entrado en busca de oro, una actividad especulativa en alza. Se teme que otros dos personas puedan seguir desaparecidas en la cueva. La zona se ubica en la provincia de Xaisomboun, cerca de Vang Vieng. Aunque la localización fue un hallazgo clave, el operativo continúa con cautela ante los múltiples riesgos que aún acechan en las profundidades de la cavidad





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