Rescatistas de cueva inundada en Laos muestran cautelosa optimismo por el rescate de aldeanos

Los rescatistas de una cueva inundada en Laos están trabajando incansablemente para encontrar a los dos hombres restantes y elaborar un plan para extraer a los supervivientes. Cinco de los siete aldeanos desaparecidos fueron localizados en una cámara subterránea en Xaisomboun, una provincia central de Laos, una semana después de que quedaran atrapados por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas que les bloquearon la salida.

Los rescatistas de una cueva inundada en Laos muestran cautelosa optimismo por el rescate de un grupo de aldeanos atrapados en la zona remota. Cinco de los siete aldeanos desaparecidos fueron localizados en una cámara subterránea en Xaisomboun, una provincia central de Laos , una semana después de que quedaran atrapados por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas que les bloquearon la salida.

Los rescatistas creen que dos hombres siguen desaparecidos en algún lugar dentro del complejo de cuevas. Un video difundido por el grupo de rescate captó el momento en que los buzos llegaron hasta los aldeanos atrapados tras emerger del agua. Los aldeanos fueron encontrados sentados en una cornisa rocosa rodeada por el agua de la inundación y con linternas frontales.

Los equipos de rescate trabajan en la superficie saltando de alegría, abrazándose y llorando al enterarse de que cinco personas habían sido encontradas con vida. Los rescatistas creen que los supervivientes tienen la fuerza física suficiente para salir por sí mismos con la ayuda de los equipos si se logra facilitar el acceso.

Sin embargo, la extracción resultará complicada debido a las zonas estrechas y a oscuras del túnel que están parcialmente inundadas. Los rescatistas han estado trabajando incansablemente para encontrar a los dos hombres restantes y elaborar un plan para extraer a los supervivientes. Algunos de los miembros internacionales de la misión actual son veteranos del dramático rescate de jóvenes futbolistas en la vecina Tailandia en 2018.

Los rescatistas han recibido ayuda de expertos médicos que han recomendado que los supervivientes reciban atención médica básica y alimentos blandos. Los rescatistas están trabajando para encontrar una solución para extraer a los supervivientes de la cueva de manera segura y eficiente





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