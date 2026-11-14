Rescate total en el río Misisipi: Crucero colisiona con barcaza en Nueva Orleans

Twelve hospitalized after 129 aboard the American Heritage cruise ship were safely rescued following a collision with a barge in New Orleans waters.

Doce personas fueron trasladadas de urgencia al hospital tras el accidente marítimo ocurrido este viernes en el puerto de Nueva Orleans, Luisiana. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del buque American Heritage fueron rescatados íntegramente después de que la embarcación chocara contra una barcaza en las aguas del río Misisipi.

El incidente y el rescate inmediato

La alcaldesa de la ciudad, Helena Moreno, confirmó a la prensa que el incidente se produjo aproximadamente a las 12:30 horas locales, lo que equivale a las 18:30 GMT. En ese momento, el crucero de American Cruise Lines estaba atracado en el puerto de Nueva Orleans con la finalidad de descargar a los viajeros que transportaba a bordo.

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Según los detalles proporcionados por la compañía operadora, el impacto provocó que varios individuos cayeran al agua del río Misisipi. A pesar de la gravedad del choque, la empresa confirmó que el buque American Heritage fue embestido por una barcaza y que todas las personas a bordo, sumando un total de 129 individuos, fueron evacuates de manera segura.

Las autoridades locales trabajaron de inmediato para asegurar la zona y asistir a las víctimas. El equipo de prensa de la alcaldesa Moreno verificó que, de las personas involucradas en el suceso, doce requirieron atención médica hospitalaria debido a las lesiones sufridas durante la colisión y el posterior rescate.

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Coordiación con la Guardia Costera

La portavoz del puerto de Nueva Orleans, Kimberly Curth, detalló que el accidente ocurrió cuando un buque de tipo crucero, con una capacidad de hasta 129 personas a bordo, fue golpeado por la barcaza. Este choque provocó que la embarcación se volcara de costado y quedara parcialmente sumergida en las aguas del río.

La compañía American Cruise Lines emitió un comunicado oficial indicando que están en estrecha coordinación con la Guardia Costera de los EE. UU. y con las autoridades locales para gestionar las consecuencias del accidente. En su declaración, la empresa confirmó que el barco fluvial American Heritage estuvo involucrado en la colisión y que la evacuación de los pasajeros y la tripulación se ha completado.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la gravedad de la situación, con el crucero ladeado y varios remolcadores acudiendo a contener la embarcación cerca de uno de los puentes que cruzan el Misisipi. Otros vídeos registrados en la escena muestran a individuos en el agua luchando por alcanzar una rampa para salir del río y ponerse a salvo en tierra firme.

Situación actual y próximos pasos

Actualmente, la zona del puerto de Nueva Orleans está siendo monitoreada de cerca por las autoridades competentes. La Guardia Costera continúa supervisando la situación para asegurar que no haya más riesgos para la navegación en el río Misisipi y para investigar las causas exactas de la colisión entre el buque de pasajeros y la barcaza.

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Se espera que los pasajeros sean repatriados o alojados en instalaciones temporales hasta que se resuelva la situación del buque American Heritage. American Cruise Lines ha reiterado su compromiso con la seguridad y la asistencia a todos los afectados, manteniendo la comunicación abierta con las familias y las autoridades del estado de Luisiana.