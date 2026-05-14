Rescate Solidario de la Librería Hijos de Santiago Rodríguez en Burgos

Una campaña de solidaridad ciudadana y el apoyo de escritores permiten que una emblemática librería de Burgos supere su crisis financiera y evite el cierre definitivo.

La librería Hijos de Santiago Rodríguez no es simplemente un establecimiento comercial en la ciudad de Burgos ; representa un fragmento vivo de la historia y la cultura local.

Lucía Alonso, la gestora y librera, ha compartido recientemente la angustia que supuso enfrentarse a la posibilidad real de cerrar las persianas definitivamente. Para Alonso, el oficio de librera es una vocación profundamente gratificante, aunque reconoce con honestidad que, en los tiempos actuales, no constituye precisamente un negocio lucrativo.

La amenaza de tener que presentar un concurso de acreedores y, lo que es más doloroso, verse obligada a despedir a su equipo de trabajo, generó un clima de incertidumbre y miedo que parecía insuperable. Sin embargo, la librería ha demostrado una resiliencia extraordinaria, habiendo superado en el pasado hitos tan devastadores como la Guerra Civil, la dura etapa de la posguerra y, más recientemente, los efectos asfixiantes de la pandemia global.

Esta capacidad de supervivencia se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural en una era dominada por el comercio digital. Ante la crisis, surgió una marea solidaria sin precedentes que inundó las redes sociales. La petición pública de ayuda no solo fue escuchada por los vecinos de Burgos, sino por lectores de toda España y figuras prominentes del mundo literario.

Entre los apoyos más destacados se encontró el del reconocido autor Gómez-Jurado, cuya influencia ayudó a visibilizar la precaria situación del comercio. Esta movilización colectiva permitió recaudar una cifra superior a los 60.000 euros, un monto que ha sido fundamental para estabilizar las finanzas del negocio.

Lucía Alonso ha expresado su más profunda gratitud hacia quienes compraron libros a través de la página web, quienes se acercaron físicamente al local para brindar palabras de ánimo y, por supuesto, a aquellos que realizaron donaciones directas. Esta respuesta masiva evidencia que existe un valor sentimental y cultural que el mercado tradicional no siempre sabe cuantificar, pero que la sociedad ciudadana está dispuesta a defender activamente.

Gracias a este impulso económico, la librería ha podido hacer frente a obligaciones urgentes como el pago del alquiler del local situado en la calle Avellanos y la liquidación de las nóminas de sus empleados, permitiendo además una reducción gradual de la deuda acumulada. No obstante, el caso de Hijos de Santiago Rodríguez pone de relieve una problemática mucho más amplia y alarmante que afecta al sector librero en general.

Mientras que este comercio ha logrado salvarse, otros establecimientos emblemáticos luchan por su supervivencia frente a la gentrificación y la presión inmobiliaria en los centros urbanos. El cierre de la librería Tipos Infames, tras quince años de servicio, es un ejemplo doloroso de esta tendencia.

En respuesta a esta crisis sistémica, la Confederación de Libreros ha tomado la iniciativa de crear una oficina especializada para facilitar el traspaso de librerías, buscando evitar que estos espacios de saber desaparezcan por falta de relevo generacional o viabilidad económica inmediata. La persistencia de locales como la Librería del Espolón, con sus 118 años de historia, o Luz y Vida, con 77 años de trayectoria, subraya la importancia de proteger estos santuarios de la lectura.

Las librerías funcionan como centros de memoria colectiva y puntos de encuentro social donde el libro es el pretexto para el diálogo y el crecimiento intelectual. El hecho de que Lucía Alonso insista en que el comercio seguirá manteniendo su nombre original, Hijos de Santiago Rodríguez, es un acto de respeto hacia el legado recibido y una promesa de continuidad para las futuras generaciones de lectores burgaleses.

La victoria sobre la quiebra no es solo una victoria financiera, sino un triunfo de la cultura sobre la fría lógica del mercado, recordando que hay lugares que son demasiado valiosos para permitir que se apaguen sus luces en nombre de la rentabilidad





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Librerías Burgos Solidaridad Cultura Lectura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El 'Vampiro' de Kiev rescata a dos ucranianos apresados por Rusia: así es el dron más temido por las fuerzas del KremlinAl oír el zumbido de la aeronave sobre sus cabezas, los soldados rusos abandonaron a sus prisioneros e intentaron huir desesperadamente. Más información: Desde la entrega de munición al rescate de una mujer de 77 años: Ucrania envía 25.

Read more »

Calzada romana preservada por siglos en Burgos, attracting tourists and archaeologistsIn the Las Merindades comarca, in the Burgos province, a curious traveler can visit a stretch of Roman road that, according to experts, is one of the best preserved in Spain. Although the Roman Empire left deep footprints in the Iberian Peninsula, this discovery stands out for its state of integrity. The remains were fully identified only a few years ago and were hidden from general knowledge for centuries under the guise of a common rural road. This sector of the way is located in the Valle de Losa municipality, a discovery that has generated great interest among archaeologists and hikers. This infrastructure formed part of a strategic route that connected the Cantabrian coast with the interior of the plateau, connecting Flaviobriga with Uxama Barca. The current Castro Urdiales and the ancient Osma were thus linked by a route of approximately 115 kilometers in total. On its passage through the Valle de Losa, the way crosses a diverse landscape known as the Valley of the Three Landscapes. The path goes from west to east, passing through towns such as San Llorente and Lastras de la Torre. In this journey, the road saves geographical drawbacks and rivers, such as the Jerea or the Navón, through precise engineering works. The road was not only a trail but a vital artery for the movement of goods and people in the northern Iberian Peninsula. Living testimony of the organizing and technical capacity of the Romans in the territory of the current Castilla y León, this discovery is an exceptional segment continuous of 1,600 meters that maintains its original shape in almost perfect condition. Unlike other Roman roads that have been altered by modern machinery or later pavements, this stretch has not suffered any transformation. It is considered the longest section of Spain that preserves its original look of 2,000 years ago without human intervention.

Read more »

Renta 2025: ¿Ha rescatado en 2025 un plan de pensiones?Rescate de un plan de pensiones Los expertos recuerdan que en las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas a partir del 1 de enero de 2007, y por la parte correspondiente...

Read more »

Orbaneja del Castillo: un destino turístico y geológico en BurgosOrbaneja del Castillo es un destino turístico y geológico en Burgos, conocido por sus cascadas, cuevas y miradores naturales. Situado a unos cuarenta metros sobre el río Ebro, este pueblo ofrece una experiencia única en la comarca de los Páramos.

Read more »