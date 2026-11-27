Salvamento Marítimo rescató a 83 personas cerca de El Hierro. Trágico balance de 8 fallecidos tras la llegada del cayuco a La Restinga con inmigrantes clandestinos.

Un cayuco con 84 personas a bordo ha sido localizado y rescatado por Salvamento Marítimo a unos 72 kilómetros al sur de La Restinga, en la isla de El Hierro, arrojando un balance trágico de al menos ocho fallecidos. La embarcación, que navegaba a la deriva, fue avistada por un velero y notificada al Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife a las 3:29 horas de este viernes. El dispositivo de emergencia se activó de inmediato para intentar salvar a los ocupantes que viajaban en condiciones precarias.

Detalles del rescate y balance de heridos

La Salvamar Navia, junto con la patrullera Mizar, intervino directamente en la operación de rescate marítimo. A bordo del cayuco viajaban 84 personas, un grupo que incluía tres mujeres y un menor de edad. Tras ser desembarcados en el muelle de La Restinga, la gravedad de su estado fue evidente, ya que al menos siete personas tuvieron que ser trasladadas en camillas hacia la atención médica inmediata. Otras tantas resultaron necesitar sillas de ruedas para desplazarse, evidenciando las severas lesiones sufridas durante la travesía.

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Atención sanitaria y superviviente negativo

La coordinación entre los equipos de rescate y los servicios sanitarios locales fue fundamental para la evacuación de los heridos. La aeronave Helimer 204 aterrizó en el aeropuerto de El Hierro para facilitar el traslado rápido de otros seis ocupantes, compuestos por cinco hombres y una mujer. Estos pasajeros fueron llevados en diferentes ambulancias hasta el hospital insular, donde los profesionales identificaron lesiones graves, incluyendo una fractura abierta en uno de los casos. Paradójicamente, un superviviente a bordo se negó a ser evacuado o recibir asistencia médica de parte de Salvamento Marítimo.

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Respuesta política y reclamo de Frontex

El presidente autonómico de Canarias, Fernando Clavijo, reaccionó ante la tragedia expresando su dolor e impotencia por la nueva pérdida de vidas en aguas próximas a El Hierro. Clavijo agradeció públicamente a los equipos de salvamento y al personal sanitario su esfuerzo, pero aprovechó la ocasión para reclamar nuevamente el despliegue efectivo de la agencia europea de fronteras, Frontex. Señaló que las instituciones llevan semanas solicitando esta medida al Gobierno de España sin éxito, insistiendo en que la emergencia humanitaria tiene sus raíces en las costas de Senegal y Gambia, no solo en las islas.

Impacto social y próximos pasos

El dispositivo contó con la participación de las patrulleras Río Tajo y Río Guadiato de la Guardia Civil, quienes remolcaron la embarcación hasta puerto para su última hora de la tarde. La experiencia traumática ha afectado también a los propios trabajadores de Salvamento Marítimo, quienes han activado un servicio de apoyo psicológico especializado para gestionar el impacto emocional de la intervención. Las autoridades mantienen la vigilancia para gestionar las consecuencias de esta ruta migratoria irregular.