Rescate del marinero desaparecido en ruta a Samoa tras 40 días en el mar

La Guardia Costera estadounidense rescató a un marinero desaparecido desde agosto tras navegar sin rumbo. El operativo incluyó su perro y requirió condiciones favorables en octubre.

La Guardia Costera de Estados Unidos logró rescatar con éxito a un marinero que llevaba desaparecido desde el 20 de agosto durante su travesía desde Astoria, en Oregón, hacia Pago Pago, en Samoa Americana. El operador del Centro de Coordinación de Rescate de Alameda recibió la alerta de desaparición el pasado martes 27 de octubre y activó de inmediato protocolos de búsqueda marítima.

Detalle del rescate y movilización aérea

Los operadores del Área del Pacífico coordinaron la movilización de varias aeronaves y solicitaron asistencia a embarcaciones cercanas para localizar la embarcación fantasma. El personal médico de emergencia trasladó posteriormente al marinero al Hospital Scripps Mercy de San Diego para una evaluación de su estado de salud tras el operativo.

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Condiciones marítimas y dificultades iniciales

Una unidad acudió en su ayuda y llegó al lugar donde se encontraba sobre las 3:20 horas de la madrugada del miércoles 28 de octubre, pero inicialmente no pudo rescatar al marinero de forma segura debido a las condiciones climáticas adversas. Según la nota de la Guardia Costera, hasta las 17:30 horas de la tarde las condiciones marítimas no permitieron el rescate seguro de la víctima.

Localización del buque y el animal de compañía

La Estación Aérea de la Guardia Costera de San Diego rescató finalmente al marinero y a su perro del buque que les había acogido, bautizado como nombre pendiente, aproximadamente a unos 185 kilómetros al suroeste de la isla Catalina, en California, desde donde fueron evacuados. Se desconoce la identidad oficial de la nave en este reporte.

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Estado físico y declaración del comandante

El hombre no presentaba heridas de gravedad, pero sí tenía dificultades para caminar al ser atendido. El comandante Jason Nguyen, jefe del centro de mando del Distrito Suroeste de la Guardia Costera, declaró su agradecimiento a los marineros mercantes y a las tripulaciones cuyos esfuerzos coordinados permitieron concluir con éxito esta búsqueda.

Recomendaciones de seguridad marítima

Este caso subraya la importancia de elaborar un plan de navegación para que alguien en tierra conozca los planes de viaje antes de zarpar. La falta de seguimiento durante las semanas previas complicó inicialmente las operaciones de búsqueda hasta que se confirmó la posición exacta de la embarcación abandonada.