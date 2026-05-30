Rescatados con vida cinco mineros atrapados en mina inundada en Laos

Cinco mineros fueron rescatados con vida tras estar atrapados durante más de una semana en una mina inundada en Laos. El operativo de rescate, liderado por rescatistas de varios países, logró sacar a los mineros sanos y salvos, aunque aún se busca a dos desaparecidos. La operación recuerda al rescate del equipo de fútbol 'Jabalíes Salvades' en Tailandia en 2018.

Cinco mineros fueron rescatados con vida tras estar atrapados durante más de una semana en una mina inundada en Laos . Los mineros, originarios de Xaisomboun, quedaron atrapados el 20 de mayo cuando la cueva se inundó por lluvias y deslizamientos de tierra.

El operativo de rescate, liderado por rescatistas de varios países, logró sacar a los mineros sanos y salvos, aunque aún se busca a dos desaparecidos. Las imágenes muestran a los rescatados sonrientes, cubiertos con mantas térmicas. La operación recuerda al rescate del equipo de fútbol 'Jabalíes Salvajes' en Tailandia en 2018. La búsqueda continúa, explorando otras áreas cercanas





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