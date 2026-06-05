Republicanos rebeldes aprueban masivo paquete de ayuda a Ucrania y sanciones a Rusia en la Cámara

Una decena de congresistas republicanos se alió con demócratas para aprobar un ambicioso proyecto de ley que destina miles de millones a Ucrania y endurece sanciones contra Rusia, desafiando al presidente Trump y al liderazgo de la Cámara.

En una sorprendente muestra de ruptura interna, más de una decena de legisladores republicanos desafiaron tanto a su liderazgo como al presidente Donald Trump al aliarse con los demócratas para aprobar un ambicioso paquete de ayuda a Ucrania y sanciones contra Rusia .

La Cámara de Representantes votó 226 a 195 a favor del proyecto, el cual endurece las medidas contra Moscú mediante nuevas restricciones al petróleo y al gas, y destina miles de millones de dólares a la defensa ucraniana. Esta iniciativa marca la primera gran propuesta a favor de Ucrania del segundo mandato de Trump, y refleja la creciente división dentro del Partido Republicano sobre la política exterior en el conflicto este‑europeo.





El presidente de la Cámara, Mike Johnson, había instado a sus colegas a rechazar la medida, argumentando que debía dejarse espacio a Trump para negociar directamente con Rusia. Sin embargo, 18 republicanos y un independiente que frecuentemente vota con la bancada republicana respaldaron el proyecto, enviando un mensaje claro de desaprobación a la postura del mandatario, quien ha minimizado el apoyo estadounidense a Ucrania mientras concentra su agenda en Irán.

La maniobra para que la iniciativa llegara al pleno requirió una revuelta contra el liderazgo: el representante californiano Kevin Kiley, independiente, firmó la petición de descarga que permite forzar una votación sin la autorización del presidente de la Cámara, mientras el republicano centrista Brian Fitzpatrick, copresident del Grupo del Congreso sobre Ucrania, trabajó junto al demócrata Greg Meeks para reunir las 218 firmas necesarias.



El paquete aprobado incluye sanciones severas contra élites y empresas rusas, entre ellas los principales bancos, compañías petroleras y mineras, así como aranceles del 500 % a todas las importaciones rusas y la prohibición de crudo ruso en territorio estadounidense.

En el aspecto militar, se autorizan ocho mil millones de dólares para la venta de armas a Kiev y se extiende un programa de préstamo‑arrendamiento de equipo bélico iniciado bajo la administración Biden. A pesar de estos avances en la Cámara, el futuro del proyecto en el Senado sigue siendo incierto; algunos senadores republicanos han sido históricamente defensores de Ucrania, pero se desconoce si alcanzarán los 60 votos necesarios para su aprobación.

De concretarse, sería la primera acción legislativa significativa sobre la guerra entre Ucrania y Rusia desde el controvertido proyecto suplementario de financiación de la primavera de 2024, bajo la presidencia de Joe Biden. La situación evidencia cómo la política exterior de Trump, enfocada en Irán, y la presión de los republicanos por priorizar la inflación y los precios internos, están remodelando el debate sobre el papel de Estados Unidos en conflictos internacionales





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