Repsol y Venezuela formalizan acuerdo conjunto para exploración y producción en el bloque Horcón

Repsol, a través de un acuerdo de intenciones con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y PDVSA, buscará analizar el bloque Horcón, ubicado al sureste del Lago de Maracaibo, con el objetivo de sumar producción de petróleo liviano a la empresa mixta Petroquiriquire y explorar oportunidades de gas offshore. El acuerdo, firmado en Caracas por altos ejecutivos de las partes, se enmarca en la estrategia de Repsol de impulsar inversiones en Venezuela y se suma a sus activos existentes como Petroquiriquire, Petrocarabobo y Cardón IV.

La compañía española Repsol ha firmado un acuerdo de intenciones con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y la estatal Petróleos de Venezuela ( PDVSA ) para analizar conjuntamente el bloque exploratorio Horcón , ubicado al sureste del Lago de Maracaibo.

El acuerdo, suscrito en Caracas por el Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, contempla la evaluación técnica y económica del mencionado bloque. Según informó Repsol, el proyecto busca sumar producción de petróleo liviano a la empresa mixta Petroquiriquire, de la que ya forma parte la española, y al mismo tiempo explorar oportunidades de desarrollo de gas en la costa venezolana, profundizando en los estudios de los yacimientos gasíferos offshore.

Con este nuevo acuerdo, las partes manifiestan su intención de ampliar la cartera de activos de Repsol en el país caribeño, que ya incluye los yacimientos productores de Petroquiriquire y Petrocarabobo, y el activo de gas de Cardón IV. El presidente de PDVSA, Héctor Obregón, calificó el acuerdo como una anexión de oportunidades exploratorias a Petroquiriquire, lo que permitirá incrementar la producción venezolana de crudo ligero.

La firma se produce meses después de que Josu Jon Imaz confirmara en la Casa Blanca su disposición a invertir con fuerza en Venezuela, en un momento en que la producción nacional se ha desplomado y la industria necesita capital y tecnología. Durante la reunión también se trataron los avances operativos de los activos existentes de Repsol, las inversiones comprometidas para garantizar la continuidad y el crecimiento de la actividad, así como los mecanismos de pago asociados a los acuerdos vigentes y el plan de cargamentos de crudo previsto para los próximos meses.

Este paso refuerza la presencia de Repsol en Venezuela, un mercado estratégico para la compañía, y podría contribuir a la recuperación de la producción petrolera del país sudamericano si los estudios resultan favorables y se concreta el desarrollo del bloque Horcón, que se suma a la ambición de Repsol de diversificar su cartera y participar en proyectos de gas, un combustible en transición energética. La colaboración se enmarca en el contexto de las sanciones internacionales y los esfuerzos del gobierno venezolano por reactivar la industria con la ayuda de empresas extranjeras





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