Repsol y Moeve lideran una ofensiva judicial contra las eléctricas tras el apagón de 2025

Repsol prepara una reclamación de 125 millones de euros por el impacto del apagón de abril de 2025, sumándose a Moeve en una compleja batalla legal que involucra a las principales distribuidoras y a Red Eléctrica.

El sector energético español se enfrenta a una oleada de litigios sin precedentes tras el histórico apagón ocurrido el 28 de abril de 2025. Repsol , la gigante petrolera, se prepara para formalizar en los próximos días una reclamación masiva por valor de 125 millones de euros, una cifra que refleja el impacto operativo y financiero sufrido en sus cinco refinerías repartidas por el territorio nacional.

Este movimiento jurídico busca resarcir los perjuicios causados por la inestabilidad eléctrica, dirigiendo sus demandas contra los principales operadores del sistema, incluyendo a Iberdrola, Endesa y Naturgy, responsables de la distribución regional. La complejidad del entramado eléctrico implica que Repsol deberá segmentar sus reclamaciones según la zona de influencia de cada distribuidora, un proceso que pone a prueba la solidez del marco legal vigente en cuanto a la responsabilidad de las infraestructuras de suministro. El alcance de esta crisis trasciende a Repsol, ya que Moeve también ha cuantificado daños por valor de 50 millones de euros en sus centros de Huelva y Cádiz. Ambas compañías contemplan la posibilidad de extender sus demandas hacia Redeia, la matriz de Red Eléctrica, al ser el organismo encargado de gestionar la red troncal de alta tensión y los flujos energéticos que conectan a todo el país. Esta situación se ve agravada por la naturaleza multifactorial de las causas del apagón, tal como han señalado los informes preliminares, complicando la atribución de culpas directas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha echado más leña al fuego al abrir una veintena de expedientes sancionadores, sugiriendo que la responsabilidad está diluida entre varios actores del sistema. Esto ha generado el temor a un laberinto judicial interminable, donde las empresas se crucen demandas entre sí, dificultando la resolución definitiva de los conflictos. Un elemento de especial tensión en este proceso es la posición paradójica de Repsol, quien se encuentra en ambos lados de la moneda. A pesar de reclamar por sus refinerías, la propia petrolera está bajo la lupa de la CNMC debido a fallos detectados en sus plantas de generación de energía, tanto renovables como de ciclo combinado. Estos activos no habrían cumplido con las obligaciones de operatividad necesarias durante la crisis, lo que complica su posición negociadora. Ante la inminente expiración del plazo legal de un año para reclamar daños, las empresas están optando por estrategias preventivas, como el envío de burofaxes o la búsqueda de mecanismos alternativos de solución de conflictos (Masc). Este escenario marca el inicio de una batalla jurídica que definirá la jurisprudencia en el ámbito del suministro eléctrico industrial y la responsabilidad de los operadores en el futuro próximo del mercado español





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