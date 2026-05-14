Repsol apuesta por la diversificación energética y la estabilidad geopolítica en su junta general

La cúpula de Repsol analiza su estrategia frente a la inestabilidad global, defiende el mix energético frente a la electrificación total y gestiona sus activos en Venezuela mientras enfrenta nuevas denuncias legales.

La cúpula directiva de la compañía energética Repsol ha utilizado el marco de su más reciente junta general para transmitir un mensaje de calma, optimismo y, sobre todo, conciliación ante el complejo escenario geopolítico actual.

En un momento donde los mercados globales se ven sacudidos por tensiones en diversas regiones, la empresa ha querido subrayar su resiliencia y su capacidad de adaptación. Uno de los puntos más críticos y debatidos ha sido la situación en Venezuela, un país donde Repsol no solo busca relanzar sus actividades operativas, sino también recuperar una deuda multimillonaria que ha estado pendiente durante años.

El consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz, ha sido tajante al afirmar que el momento actual no es el más propicio para iniciar presiones agresivas sobre el cobro de dicha deuda, la cual ya está plenamente reconocida por el gobierno venezolano. Según Imaz, la estrategia consiste en esperar a que el país alcance niveles mayores de estabilidad política y económica, lo que permitirá que Venezuela esté en mejores condiciones para abordar estos debates financieros.

Actualmente, Repsol mantiene en sus libros contables aproximadamente 4.550 millones de euros como fondos recuperables, aunque gran parte de esta cifra ya ha sido provisionada. Como señal de un avance gradual, el grupo ha comenzado a recibir cargamentos de crudo en territorio español, los cuales actúan como un pago en especie para compensar parte de las deudas vigentes.

En relación con la seguridad energética y los riesgos asociados a los conflictos en el Golfo Pérsico, Josu Jon Imaz ha destacado el papel fundamental que Repsol desempeña para garantizar el suministro de queroseno en España. Ante la creciente incertidumbre generada por la situación bélica y las tensiones en Irán, la compañía ha realizado un esfuerzo logístico y financiero considerable para evitar cualquier tipo de desabastecimiento.

Imaz aseguró que la empresa es capaz de cubrir la totalidad de las demandas de sus clientes, manteniendo además un excedente estratégico de entre el 20 % y el 25 % sobre las necesidades habituales. El directivo advirtió que Europa atravesará periodos de gran complejidad en las próximas semanas y meses debido a la volatilidad de los mercados, aunque señaló que España se encuentra mejor preparada y pertrechada que otros países vecinos.

En este contexto, Imaz hizo un llamamiento a la Unión Europea para que aprenda las lecciones del pasado y apueste por una visión energética abierta y diversificada, evitando la dependencia excesiva de un solo proveedor o fuente. Especialmente preocupante resulta el cierre de facto del estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el comercio mundial de petróleo.

Para mitigar este riesgo, Repsol ha invertido más de 1.500 millones de euros desde el pasado 1 de marzo con el objetivo de asegurar el abastecimiento energético necesario para España y Portugal. Desde una perspectiva más filosófica y estratégica sobre el futuro de la energía, Antonio Brufau, presidente de Repsol, lanzó duras críticas contra la tendencia europea de intentar sustituir drásticamente los combustibles fósiles por energías renovables en un plazo excesivamente corto.

Brufau argumentó que centrar toda la apuesta en la electrificación es una estrategia carente de inteligencia, ya que la diversificación de las fuentes de energía es la única garantía real de seguridad nacional y estabilidad económica. El presidente abogó por fortalecer los vínculos estratégicos con Estados Unidos, independientemente de quien ocupe la presidencia, destacando que es un socio que comparte los mismos valores democráticos y objetivos a largo plazo que Europa, en contraste con otras potencias que muestran una voluntad de invasión y control territorial.

Brufau instó a los reguladores y políticos a no frivolizar con la importancia estructural del petróleo y el gas en la economía global, pidiendo que se aplique más reflexión técnica y menos demagogia o ideología en la transición energética. Para el presidente, la transición debe ser gradual y pragmática, asegurando que la industria no colapse en el proceso de descarbonización.

En el plano financiero, la junta general ha aprobado la distribución de dividendos para los accionistas, reflejando la salud económica de la compañía a pesar de las turbulencias externas. Se ha acordado el pago de un dividendo de 0,551 euros brutos por acción correspondiente al ejercicio 2025, el cual se hará efectivo el próximo 8 de julio.

Asimismo, se han previsto otros 0,53 euros con cargo a ejercicios futuros, pagaderos en enero de 2027. Sin embargo, no todo son noticias positivas para la energética, ya que la compañía se enfrenta a una nueva batalla legal en el ámbito de la competencia.

La Asociación de Estaciones de Servicio Automáticas, conocida como Aesae, ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) alegando un posible abuso de posición dominante por parte de Repsol. Esta denuncia se centra en los descuentos anticrisis implementados por la compañía, los cuales, según Aesae, perjudican la viabilidad de las gasolineras de bajo coste o 'low cost'.

Este conflicto reabre una disputa legal que ya había resultado costosa para Repsol en el pasado, cuando la CNMC le impuso una multa de 20,5 millones de euros por prácticas similares. La resolución de este nuevo caso determinará si las políticas de precios de Repsol se ajustan a la normativa de competencia vigente en España





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