Representantes de los trabajadores de la enseñanza en mal estado y indignados por la propuesta de la Conselleria de Educación

La comunidad educativa valenciana está movilizada desde el pasado lunes por la propuesta recibida en la mesa de negociación con la Conselleria de Educación. La propuesta ha sido criticada por los sindicatos y por los representantes de los trabajadores de la enseñanza, que consideran que el documento es 'vacío' y que no satisface las necesidades reales de las plantillas actuales.

Malestar e indignación entre los representantes de los trabajadores de la enseñ anza por la propuesta recibida este viernes en la mesa de negociación con la Conselleria de Educación.

La reunión ha comenzado a las 9 horas en un ambiente reividicativo, con centenares docentes concentrados en el exterior del edificio de Campanar reclamando mejoras y exigiendo la dimisión de la consellera Carmen Ortí. La conselleria ha presentado este jueves un borrador de preacuerdo con el que pretendía 'avanzar en la mejora del sistema educativo, reforzar las condiciones laborales del profesorado y garantizar una enseñanza más equitativa e inclusiva'.

Lejos de calmar las aguas, la propuesta del Gobierno valenciano ha encendido los ánimos de la comunidad docente, que considera el documento de 'vacío' y asegura que está 'a años luz' de las necesidades reales de las plantillas actuales, acusando a la administración de limitarse a recopilar obligaciones legales ya vigentes en lugar de aportar mejoras reales





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Representantes De Los Trabajadores De La Enseñ Propuesta De La Conselleria De Educación Movilización De La Comunidad Educativa Valenci Criticada Por Los Sindicatos Documento Es 'Vacío' No Satisface Las Necesidades Reales De Las Pla

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