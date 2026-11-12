República Checa vs España: Hora, TV y Pronóstico Nations League 12 Noviembre

Descubre la hora exacta y dónde ver gratis el partido de la Nations League entre República Checa y España el jueves 12 de noviembre. Análisis táctico y alineaciones.

La selección española de fútbol se enfrenta a la República Checa este jueves, 12 de noviembre, en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Nations League. El vigente campeón del mundo llega con una racha imponente de 42 partidos sin perder en los 90 minutos reglamentarios y acumula 12 puntos que lo colocan en una posición dominante dentro de su bloque.

Detalles del Partido y Transmisión

El duelo programado para esta fecha tiene como objetivo principal que La Roja asegure el primer puesto del grupo para disputar la vuelta de los cuartos de final en territorio nacional. El encuentro se transmitirá en directo a través de canales de televisión en España, aunque el texto fuente no especifica el nombre exacto del canal de emisión gratuita.

Also read Grimaldo muestra a Antena 3 su tatuaje tras ganar el Mundial: 'La Copa del Mundo no podía faltar'

Lesiones Clave y Cambios en el Dieciocho

El técnico Roberto De La Fuente ha enfrentado decisiones complejas debido a la ausencia de figuras claves. Lamine Yamal no viajará a Praga debido a molestias en la rodilla, mientras que Mikel Oyarzabal queda fuera por padecer gripe. De La Fuente se indignó públicamente ante las especulaciones sobre el estado de Yamal, declarando textualmente: 'No tiene privilegios, no aguanto la mentira'.

Oportunidades de Titularidad y Planificación

Las bajas anteriores abren la puerta a futbolistas como Martín Zubimendi, Fermín López o Ferran Torres para ocupar posiciones titulares. La ausencia de Yamal no es un impedimento para el equipo, ya que la plantilla viaja pensando específicamente en el duro duelo del domingo ante Inglaterra, un rival que también está presente en este grupo.

Advertisement

Crisis de la Selección Checa y Descenso

Por el otro lado, la República Checa llega al estadio con una mala dinámica, habiendo encadenado cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones. Entre estas derrotas destaca un contundente 0-3 ante Inglaterra en Wembley. El cuadro centroeuropeo suma cero puntos y sufre una plaga de bajas importantes que incluyen la sanción de Michal Sadílek.

Bajas Importantes y Situación Táctica

Las lesiones afectan a piezas habituales como Adam Karabec, Pavel Sulc, Ondrej Lingr y Robin Hranác, debilitando aún más a un equipo que pelea por evitar el descenso directo a la Liga B. Si los checos pierden ante España y Croacia suma al menos un empate ante Inglaterra, certificarán matemáticamente el cuarto puesto.

Escenarios para el Paso a Semifinales

España puede sentenciar la primera plaza si gana en Praga y Inglaterra no vence a Croacia. Incluso un empate sería suficiente si los ingleses caen derrotados. Asegurar el primer lugar garantiza disputar el partido de vuelta de cuartos en casa y evitar a otros líderes de grupo en el sorteo final de la competición.