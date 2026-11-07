Reorganización del Gabinete de Trump y Resultados Electorales Intermedios

Stephen Miller reemplaza a Susie Wiles en la Casa Blanca tras las derrotas republicanas. Los demócratas dominan la Cámara y varios estados, mientras continúa el recuento en Mississippi y Alaska.

La administración del presidente Donald Trump ha anunciado una reestructuración inmediata en la oficina ejecutiva, confirmando que Stephen Miller asumirá el cargo de secretario general de la Casa Blanca. Este nombramiento sucede en sustitución de Susie Wiles, quien abandona su posición tras expresar el mandatario su profunda indignación por la estrategia que condujo a las derrotas de los republicanos en las elecciones intermedias. La noticia fue reportada por fuentes familiarizadas con la situación a CNN.

Resultados Electorales y Mayorías Demócratas

Los demócratas están a punto de superar los 257 escaños en la Cámara de Representantes que tenían al comienzo de la presidencia de Barack Obama, así como los 258 que tenían al inicio del mandato de Bill Clinton. Esta consolidación del poder legislativo coincide con una expansión significativa en el nivel estatal, ya que el 75% de los estadounidenses vivirá en un estado con un gobernador demócrata. La composición del Senado y la Cámara refleja un cambio de tendencia nacional que ha generado fricciones internas dentro del partido republicano.

Also read Trump nombra como nuevo jefe de gabinete al ultranacionalista Stephen Miller, autor de su política migratoria

Recuentos Críticos en Mississippi y Alaska

El recuento de votos continúa en Mississippi y Alaska, donde las contiendas para el Senado siguen demasiado reñidas como para declarar un ganador. Los candidatos demócratas llevan una ligera ventaja en ambas jurisdicciones. En Mississippi, el candidato demócrata, Scott Colom, ha ampliado su estrecha ventaja sobre la candidata republicana, Cindy Hyde-Smith. El viernes, varias organizaciones con sede en Mississippi exigieron una mayor transparencia en el proceso de recuento de votos que se lleva a cabo en el estado, señalando que han surgido problemas con las autoridades de algunos condados respecto a qué parte del proceso debe ser de acceso público.

Por su parte, el experto en procesos electorales David Becker afirmó que el recuento de votos en Mississippi es completamente normal y exactamente lo que cabría esperar. Colom sostiene estar 100% seguro de que resultará elegido senador, ya que los votos pendientes de escrutinio provienen de condados con tendencia demócrata. Previamente, el presidente del Partido Republicano de Mississippi afirmó que aún quedan miles de votos sujetos a declaración jurada por contabilizar, argumentando que Hyde-Smith dispone de tiempo suficiente para remontar y tomar la delantera. El análisis de CNN califica la contienda al Senado en Mississippi como neutral debido a la proximidad de los resultados.

Advertisement

Situación en Alaska y Escrutinio Legal

En Alaska, el análisis de CNN favorece a la demócrata Mary Peltola, quien mantiene una ventaja muy ligera sobre el senador republicano en ejercicio, Dan Sullivan. La contienda se ve ensombrecida por una investigación penal en curso sobre si personas vinculadas a Peltola intentaron reclutar a candidatos con el fin de dividir el voto. Días antes de las elecciones intermedias, fiscales federales ordenaron a Gerald Heikes comparecer ante un gran jurado y presentar cualquier documento que posea en relación con grupos políticos y otros candidatos en la contienda.

La citación judicial se produjo en el marco de estas investigaciones, incluyendo a otra persona que comparte nombre con el senador republicano en ejercicio. Peltola ha negado tener conocimiento alguno sobre intentos de reclutar a otros candidatos. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios para este reportaje, dejando la situación legal en un estado de incertidumbre mientras continúan los conteos manuales y automáticos en ambos estados.

Movimientos en el Gabinete y Departamentos Clave

El presidente Donald Trump afirma que espera realizar más cambios en su gabinete, tras anunciar la salida de Susie Wiles. Esta reorganización forma parte de un limpieza de personal que ha afectado a figuras clave de su administración anterior. Por ejemplo, quien dirigía la división antimonopolio del Departamento de Justicia, fue apartada de su puesto por la administración Trump en febrero. Se sabía que Slater presionaba a la administración para que adoptara una postura firme frente a las empresas tecnológicas, cuyos líderes suelen tener acceso directo a Trump.

Otros cambios significativos incluyen la destitución en marzo en medio de un creciente escrutinio sobre su conducta, que incluía una presunta relación sentimental con su asesor principal, la gestión de los fondos de su departamento y versiones contradictorias sobre incidentes mortales en los que se vieron involucrados agentes federales de inmigración. Además, quien se desempeñaba como director del Centro Nacional de Contraterrorismo, anunció su renuncia al cargo, citando sus discrepancias respecto a la guerra de la administración contra Irán. También fue destituida Bondi; según fuentes, Trump estaba frustrado con Bondi por varios motivos, entre ellos su gestión de los expedientes de Jeffrey Epstein y el hecho de que no hubiera investigado o procesado a suficientes oponentes políticos suyos.