Renuncia del Secretario de la Marina en Medio de Tensión en Ormuz y Ola de Salidas en la Administración Trump

John C. Phelan, Secretario de la Marina de EE.UU., dimite en plena escalada de tensión en el estrecho de Ormuz. Su renuncia se suma a una serie de salidas de altos cargos en la administración Trump, generando interrogantes sobre la estabilidad interna del gobierno.

La renuncia de John C. Phelan , Secretario de la Marina de los Estados Unidos, se produce en un momento de alta tensión geopolítica, con un bloqueo naval en curso en el estrecho de Ormuz dirigido a buques que se dirigen hacia o desde puertos y zonas costeras de Irán .

El anuncio fue realizado por Sean Parnell, portavoz del Pentágono, a través de sus plataformas de redes sociales, donde también expresó gratitud por el servicio de Phelan a la Marina estadounidense. Esta salida se suma a una creciente tendencia de renuncias y despidos dentro de la administración de Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, afectando a directores, secretarios de diversos sectores y hasta seis funcionarios de Seguridad Nacional.

Phelan, quien ocupó el cargo desde marzo de 2024, presentó su renuncia el 21 de abril de 2026, en medio de investigaciones internas y acusaciones de mala conducta dentro de su departamento. La propia Phelan atribuyó estas acusaciones a una campaña de desprestigio orquestada por elementos del llamado 'Estado profundo', a quienes acusó de intentar sabotear la agenda del presidente Trump. Keith Sonderling ha asumido el cargo de forma interina mientras se busca un reemplazo permanente.

La administración Trump ha sido marcada por una serie de cambios significativos en puestos clave, a menudo acompañados de controversia. La destitución de Phelan sigue a la de otros funcionarios de alto rango, como la de Todd Blanche, exdemócrata que asumió interinamente el cargo tras la salida de Phelan, y la de Marco Rubio, quien ocupó el puesto de forma temporal mientras se consideraba su nominación como Embajador ante las Naciones Unidas.

La salida de Blanche, en particular, marcó un cambio drástico en el Departamento de Justicia. Previamente, figuras como Michael Waltz, destituido el 1 de mayo de 2025, y Fields, quien renunció en agosto de 2025 para unirse a una firma de lobbying conservadora, también abandonaron la administración.

Waltz, conocido por su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador en marzo de 2025, se vio envuelto en el llamado 'caso Signalgate', una investigación que reveló que invitó accidentalmente al editor jefe de The Atlantic a una sala de chat donde se compartía información sensible sobre operaciones militares en Yemen. Su despido desencadenó una ola de salidas, incluyendo la de Brian Walsh, Thomas Boodry y David Feith, todos despedidos el 3 de abril de 2025.

El flujo constante de renuncias y despidos ha generado especulaciones sobre la estabilidad interna de la administración Trump y las posibles divisiones dentro del gobierno. Bardon, asesor adjunto de Waltz, renunció el 14 de abril de 2026 para unirse a Sovereign Advisors, mientras que Wong, responsable de la creación del grupo de chat donde se filtró información sensible, fue despedido el 2 de abril, un día después de su exjefe.

La situación se complica aún más por las acusaciones de Phelan sobre la existencia de una conspiración interna para socavar la administración. La renuncia de Phelan, en el contexto del bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, añade una capa adicional de incertidumbre a la política exterior estadounidense y plantea interrogantes sobre la continuidad de las estrategias implementadas hasta ahora.

La administración Trump se enfrenta al desafío de mantener la cohesión y la eficacia en un entorno de creciente inestabilidad y controversia, mientras lidia con las consecuencias de estas continuas salidas de figuras clave





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