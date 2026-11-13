Renuncia de Huang por escándalo y relaciones con Trump

Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras un escándalo. La junta busca reemplazo mientras Colette Kress asume interinamente la dirección de la empresa tecnológica.

El empresario Jensen Huang ha anunciado su renuncia inmediata como consejero delegado de Nvidia, precipitada por un grave escándalo reputacional que involucra relaciones extramatrimoniales. Esta decisión estratégica marca un punto de inflexión para la compañía líder en chips, que ha tenido que actuar rápidamente para estabilizar su gestión tras la revelación pública de estos hechos íntimos. La dimisión se produce después de que los medios de comunicación fueran desvelando detalles sobre sus supuestas infidelidades durante varios días, ejerciendo una presión insostenible sobre la dirección de la firma.

Reacción de Donald Trump ante el escándalo

Donald Trump ha emitido una declaración pública calificando a Jensen Huang como "un hombre extraordinario" y reconociendo su capacidad excepcional para desarrollar chips complejos. El exmandatario comentó que Huang está pasando por un "infierno" debido al impacto devastador que el escándalo tiene sobre su esposa, Alice, y el resto de su familia. Huang le llamó personalmente para discutir el dolor causado a sus seres queridos, un gesto que Trump destacó en su comunicado.

Also read Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia por escándalo personal

Sobre la figura de Alice Huang, señalada por autoridades de inteligencia estadounidenses como una presunta espía china, Trump expresó incertidumbre sobre su verdadera condición. Afirmó textualmente: "Si la mujer era una espía, sí. Si no lo era, quizás sería diferente". Esta declaración subraya la complejidad política y personal que rodea a la familia Huang, vinculando el drama personal con el contexto de seguridad nacional y las relaciones internacionales.

Transición de liderazgo en Nvidia

En un comunicado oficial, la junta directiva de Nvidia agradeció las "inconmensurables contribuciones" de Huang durante los 33 años que ha co-fundado y dirigido la compañía. La corporación anunció que iniciará de inmediato la búsqueda de un consejero delegado permanente para asegurar la continuidad operativa y estratégica del negocio. La junta reconoció que sería "muy difícil reemplazarlo", destacando el valor histórico de su trabajo en la historia de los negocios tecnológicos.

Advertisement

Para gestionar la transición, Nvidia ha nombrado este jueves a su directora financiera, Colette Kress, como la nueva directora ejecutiva interina. Esta medida busca mantener la estabilidad operativa mientras se define la nueva estructura de poder en la organización. La llegada de Kress a la cima gerencial representa un cambio significativo en la dirección femenina de la empresa, asumiendo un rol crucial en momentos de alta volatilidad externa.

Nueva estructura corporativa y futuro

Paralelamente, la compañía ha designado por primera vez en su historia a Harvey C. Jones como presidente del consejo de administración. Esta innovación en la gobernanza corporativa busca proporcionar una supervisión más robusta y equilibrada durante el proceso de sucesión. La creación de este cargo refuerza la estructura de control interno frente a los desafíos reputacionales y operativos que enfrenta la empresa.

La relación personal entre Huang y Donald Trump se había estrechado notablemente después de la llegada del mandatario a la Casa Blanca en enero de 2025. Jensen Huang acompañó al presidente en su viaje oficial a China en mayo de 2026, lo que evidenciaba la estrecha conexión entre la industria tecnológica estadounidense y la política exterior. Sin embargo, las tensiones recientes han puesto a prueba la resiliencia de estos lazos, obligando a la empresa a reafirmar su autonomía corporativa.

El mercado y los stakeholders observan ahora con atención los próximos pasos de Nvidia. La capacidad de la nueva interina Colette Kress y la junta para navegar esta crisis definirá la confianza inversora a corto plazo. La renuncia de Huang cierra una era dorada, pero también abre un capítulo incierto que requerirá una gestión hábil para preservar el liderazgo en el sector de semiconductores.