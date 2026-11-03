Rent to Rent en España: Rocío obtiene 410 euros por piso con 75 habitaciones

Rocío gestiona 75 habitaciones bajo el modelo rent to rent. Explica cómo recupera la inversión en seis meses y genera un beneficio mensual de 410 euros por vivienda.

Rocío, una propietaria que gestiona actualmente setenta y cinco habitaciones en alquiler distribuidas en diecisiete pisos a través del modelo rent to rent, ha detallado su estrategia de inversión inmobiliaria. Este enfoque le permite obtener un beneficio neto de cuatrocientos diez euros por cada piso gestionado, recuperando el capital invertido en un periodo tan breve como seis meses.

Estrategia Rent to Rent y Costes Operativos

La metodología conocida como rent to rent implica alquilar viviendas completas a sus propietarios originales para subarrendarlas posteriormente por habitaciones. En una entrevista para el podcast Libertad Inmobiliaria, Rocío aclaró que esta práctica no tiene nada que ver con comprar un inmueble en Idealista y reformarlo, ya que depende directamente de la negociación con el propietario inicial. Su objetivo es adquirir espacios amueblados y acondicionados para que cualquier inquilino pueda vivir inmediatamente al llegar con su maleta.

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Para mantener estas condiciones, Rocío compra muebles básicos y muy estandarizados porque sabe lo que funciona visualmente para las fotos y lo que resulta práctico para el día a día. El filtro de inquilinos es exhaustivo debido a la responsabilidad directa que asume ante cualquier incidente. Prioriza encontrar personas que se sientan cómodas en el inmueble para reducir la rotación y asegurar la estabilidad del ingreso mensual.

Perfil de Vivienda y Cálculo de Beneficios

Las viviendas típicas que busca Rocío se ubican generalmente en barrios trabajadores y cuentan con tres habitaciones más un salón independiente que transforma en una cuarta habitación. La mayoría de estos inmuebles carecen de ascensor, lo que reduce el precio de adquisición o alquiler base. Según revela, un inmueble con estas características específicas se puede alquilar por unos novecientos cincuenta euros al mes.

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El cálculo financiero se basa en multiplicar el ingreso potencial por el número de habitaciones. Si se obtienen cuatrocientos euros por cada una de las cuatro habitaciones, el total mensual asciende a mil seiscientos euros. Restando los costes operativos y el pago al propietario original, el beneficio final se consolida en los cuatrocientos diez euros mencionados anteriormente, demostrando la viabilidad del modelo.

Contexto del Mercado Inmobiliario Español

Esta oportunidad surge en un momento crítico donde el precio medio del metro cuadrado ya se sitúa en niveles elevados, suponiendo un aumento de cinco puntos respecto a septiembre de dos mil veinticinco. Por ejemplo, por un inmueble de ochenta metros cuadrados habría que pagar alrededor de mil doscientos euros mensuales en algunas zonas, convirtiendo la tenencia de propiedad en un privilegio al alcance de pocos.

Ante este encarecimiento, el Gobierno presentó dos decretos en materia de vivienda para controlar los precios, pero las medidas no lograron el respaldo necesario en el Congreso. El Ejecutivo decidió someterlos al voto de la Sergio Beguería, quien también invierte en el sector con trece pisos adquiridos hace veinticuatro años por cuarenta y ocho mil euros, pagando ciento setenta euros mensuales. Ambos casos ilustran distintas vías de adaptación en un mercado restrictivo.