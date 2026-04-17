Renovación y Rescate: El Premio Mies van der Rohe Celebra la Arquitectura que Honra el Legado

El prestigioso Premio Europeo de Arquitectura Mies van der Rohe ha anunciado sus ganadores, reconociendo dos proyectos que, lejos de ser novedades, destacan por su audaz renovación de estructuras existentes. El jurado, presidido por Smiljan Radic, ha elogiado la transformación del Palacio de Exposiciones en Charleroi y la reconversión de una nave industrial en Liubliana para el Teatro Nacional de Eslovenia, poniendo en valor la sostenibilidad, la inteligencia colectiva y el cuidado del patrimonio como ejes de la arquitectura contemporánea.

La arquitectura europea celebra este año la sabiduría de la transformación y el cuidado del legado. El Premio Europeo de Arquitectura Mies van der Rohe, anunciado recientemente, ha distinguido dos proyectos que comparten una filosofía común: la renovación inteligente de lo existente en lugar de la sustitución por lo nuevo.

El jurado, encabezado por el reconocido arquitecto chileno Smiljan Radic, ha puesto el acento en cómo estas intervenciones no solo modifican espacios, sino que también forjan nuevas relaciones sociales y urbanas, demostrando que la arquitectura puede ser un agente de cambio profundo al trabajar con la historia y la materia preexistente. El proyecto ganador principal, el Palacio de Exposiciones en Charleroi, Valonia (Bélgica), es un ejemplo paradigmático de esta visión. Obra de los estudios AgwA y Jan de Vylder e Inge Vinck, este edificio, originalmente un centro de convenciones de los años 50, ha sido inteligentemente adaptado para abrirse a la ciudad. Lejos de ser demolido, ha sido transformado en un espacio poroso y accesible, donde la naturaleza se integra de manera orgánica, preservando su carácter original y sus materiales. El jurado ha elogiado la precisión y la inteligencia con la que se ha logrado esta metamorfosis, destacando cómo la arquitectura puede, a través de estas prácticas, convertirse en un guardián de lo valioso, promoviendo una forma de ejercer la profesión que es a la vez cabal y cívica. Esta aproximación no se limita a la preservación de formas o historias, sino que implica un compromiso activo de reparar, mantener y actualizar el legado construido, creando a su vez un nuevo patrimonio para las generaciones venideras. La elección del lugar de anuncio, el Aaltosiilo en Oulu, un antiguo almacén de troncos transformado en centro de preservación de arquitectura industrial, refuerza este mensaje sobre la importancia de mirar al pasado para construir el futuro, un continente que necesita ser cuidado sin caer en la momificación. En la categoría joven, destinada a la arquitectura emergente, la audacia y la pragmática se han dado la mano en el Espacio Temporal para el Teatro Nacional de Eslovenia en Liubliana. El estudio Vidic Grohar Architekti ha convertido una nave industrial de los años sesenta en un vibrante espacio teatral a través de intervenciones de bajo coste y rápida ejecución. Este proyecto ha sido reconocido por su capacidad para transformar una condición efímera en una declaración arquitectónica contundente: la activación de recintos industriales abandonados para reconvertirlos en infraestructuras culturales. El jurado ha destacado, además, un aspecto a menudo subestimado en la discusión arquitectónica: el manejo del presupuesto. Las intervenciones de bajo coste que logran flexibilidad e inclusividad son particularmente valiosas. La nave-teatro es un ejemplo de adaptabilidad como recurso arquitectónico y de control presupuestario como manifestación de responsabilidad social. La calidad de los premios se mide, en gran medida, por la audacia de sus galardonados, y en el ámbito de la arquitectura, estos premios actúan como faros que iluminan el crecimiento de las ciudades, navegando por la compleja relación entre tradición e innovación, artesanía e industria, y la conexión intrínseca entre economía y bienestar social. Los premios, en este sentido, trascienden la mera distinción de edificios para convertirse en mensajes, conclusiones e incluso rectificaciones. La evolución del Premio Mies van der Rohe al convertirse en el de la Unión Europea ha marcado un cambio de perspectiva, pasando de valorar arquitecturas incuestionables a buscar la radicalidad en la conexión de las propuestas con su tiempo y su contexto social. La reparación, la recuperación y la reutilización se han consolidado como sinónimos de arquitectura contemporánea, y los finalistas de esta edición ejemplifican cómo los límites pueden ser la fuente de propuestas transformadoras. Como señaló el presidente del jurado, Smiljan Radic, la arquitectura, para infundir nueva vida a lo heredado, debe abrazar la incertidumbre y la inteligencia transformadora que adapta lo existente para facilitar la convivencia global





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