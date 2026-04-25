Renovables protegen a España ante la crisis energética por la guerra con Irán

España se blinda del impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán gracias a su inversión en energías renovables, mientras Estados Unidos busca una solución diplomática y amenaza con sanciones a aliados de la OTAN que no apoyen sus acciones.

La escalada de tensiones geopolíticas, particularmente el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, está generando una fuerte inestabilidad en los mercados energéticos globales.

España, sin embargo, se encuentra en una posición relativamente protegida gracias a su creciente apuesta por las energías renovables. Mientras la Casa Blanca busca activamente una solución diplomática, enviando a Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para negociar directamente con representantes iraníes, la situación se complica por las posibles represalias de Washington contra aquellos aliados de la OTAN que no apoyen sus acciones en la guerra.

España, al negarse a permitir el uso de su territorio para operaciones relacionadas con el conflicto, se ha convertido en un punto de fricción, enfrentando la posibilidad de ser suspendida de la OTAN, según fuentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El presidente Pedro Sánchez ha mantenido una postura firme, defendiendo la legalidad internacional y rechazando la presión estadounidense.

Paralelamente, se ha logrado una prórroga de tres semanas al alto el fuego entre Israel y Hezbollah, tras conversaciones en la Casa Blanca, aunque persisten las violaciones del cese de hostilidades. La gira regional del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, por Islamabad, Mascate y Moscú, subraya la búsqueda de Irán de apoyo diplomático y la necesidad de encontrar una solución negociada al conflicto.

La ausencia del vicepresidente estadounidense JD Vance en la nueva ronda de negociaciones en Pakistán, a pesar de su liderazgo en contactos anteriores, indica un posible cambio de estrategia por parte de la administración Trump. No obstante, la portavoz Karoline Leavitt ha señalado que Estados Unidos ha observado 'algunos avances' por parte de Irán, lo que ha facilitado la decisión de enviar a Witkoff y Kushner para un encuentro en persona.

La situación económica española también se ve afectada por la incertidumbre, con el Ibex 35 registrando una de sus peores semanas desde el inicio del conflicto, cayendo un 4,29%. Esta caída refleja la preocupación de los inversores ante la posibilidad de una escalada del conflicto y sus consecuencias en la economía global.

La diplomacia se mantiene como la vía principal para evitar una mayor escalada del conflicto, pero las tensiones persisten y la posibilidad de represalias por parte de Estados Unidos contra sus aliados es real. La postura firme de España, defendiendo sus principios y el derecho internacional, la coloca en una posición delicada, pero también la consolida como un actor independiente en el escenario internacional.

La reunión en Islamabad entre los enviados especiales estadounidenses y los representantes iraníes será crucial para determinar si se puede avanzar hacia una solución pacífica. La participación de Rusia y Omán en las negociaciones, a través de la gira de Araqchí, también es significativa, ya que ambos países tienen una influencia importante en la región.

El mercado energético, altamente sensible a los acontecimientos geopolíticos, sigue de cerca la evolución de la situación, y la apuesta de España por las energías renovables se presenta como un factor clave para mitigar los efectos de una posible crisis energética. La estabilidad que ofrecen las fuentes renovables permite a España afrontar este periodo de incertidumbre con mayor solidez y autonomía





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