Cercanías Madrid registra un 97,7% de trenes suprimidos durante la huelga del martes. Renfe culpa a los maquinistas y Semafr alega fallos en las notificaciones, dejando a miles de usuarios paralizados.

La red de Cercanías en Madrid se ha visto completamente paralizada durante la jornada de huelga del martes, con Renfe confirmando que se ha suprimido el 97,64% de los trenes programados. A pesar de que el Ministerio de Transportes había establecido unos servicios mínimos del 75% en las horas punta, la realidad operativa ha mostrado una interrupción total del tráfico ferroviario en la capital.

La realidad operativa del cierre total

Desde las primeras horas de la mañana, los viajeros en la estación de Atocha solo presenciaron el paso de dos convoyes hacia Alcalá de Henares y otro con destino a Chamartín. La megafonía de la estación recomendaba repetidamente evitar desplazamientos no imprescindibles y buscar alternativas, mientras las máquinas expendedoras de billetes permanecían fuera de servicio. Los trabajadores de Renfe informaban a los usuarios de que no se expedían títulos de viaje debido a la ausencia de trenes.

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El conflicto entre Renfe y el sindicato Semafr

Renfe ha denunciado formalmente el incumplimiento de los servicios mínimos, tal como ocurrió en huelgas anteriores, atribuyendo la causa a la ausencia masiva de maquinistas en sus puestos. Por su parte, el portavoz del sindicato de maquinistas Semafr, Diego Martín, ha defendido que solo un tercio de los conductores recibió la carta de notificación laboral, grupo que sí acudió a sus destinos. Martín ha calificado la gestión de los servicios mínimos como pésima y ha asegurado que defenderá judicialmente a los afiliados que puedan ser sancionados.

Impacto directo en usuarios y economía local

El cierre de los tornos y la presencia de agentes de la Policía Nacional impidieron el acceso a las vías, generando frustración en usuarios como Rosa Auñón, quien calificó la situación de vergonzosa. Otros viajeros, como Leonardo Florián, señalaron que la huelga les impedía llegar a sus compromisos laborales y perderían sus jornales. Kevin Andrés Calada, afectado también por la continuación del servicio interrumpido en alta velocidad, explicó que gastará 50 euros en taxis para compensar el retraso acumulado.

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Colapso en el transporte público alternativo

Ante la anulación del tren, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) activó 27 autobuses de refuerzo, pero la demanda derivada desplazó a muchas personas hacia el metro. Líneas como la L3, que conecta con Metrosur, quedaron totalmente colapsadas en hora punta, aunque fuentes del suburbano madrileño indicaron que la demanda general solo se incrementó en un 2%. Sin embargo, la congestión en las autopistas A-2, A-4, A-5 y M-30 hizo que el coche tampoco fuera una alternativa viable.

Situación de estudiantes y viajeros internacionales

Las consecuencias de la huelga también afectaron gravemente a la comunidad educativa y turística. Lia, una estudiante irlandesa, se encontró con los tornos cerrados justo cuando debía presentar un examen en la Universidad de Alcalá a las 10:00 h. Por otra parte, Raúl Sampedro, viajero procedente de Zaragoza, se sumó a las quejas por la cancelación del servicio que dejaba a numerosos trabajadores y estudiantes sin poder acceder a sus destinos habituales.