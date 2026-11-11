Renfe registra 6,83 % de ausencia laboral durante la huelga de 11 N

Renfe informa del 6,83 % de trabajadores fuera del puesto tras la huelga del 11 N, con el 17,1 % de abandono en talleres. El cierre afecta principalmente a la red de Cercanías y Rodalies, generando interrupciones en varias líneas del país.

En la madrugada del miércoles 11 de noviembre, la operadora ferroviaria Renfe reportó que el 6,83 % de sus empleados siguen sin presentarse a sus puestos de trabajo, cifra que se mantiene estable hasta el mediodía del mismo día.

Ausencia laboral y redes afectadas

El porcentaje de ausencia se eleva al 17,1 % en los talleres de la compañía, donde se atienden los tramos de mantenimiento y reparación de equipos.

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La huelga general tiene mayor incidencia en las líneas de Cercanías y Rodalies, donde los servicios se encuentran paralizados total o parcialmente en varias redes. En esta área se registran las mayores incidencias de interrupciones de tráfico.

Incidencias específicas en el servicio público

El 33,2 % de los maquinistas que participaron en la huelga de la noche anterior permanecieron paralizados al concluir la jornada, según datos de Renfe.

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En cuanto a la actividad comercial, la compañía reportó que el 27,3 % de los servicios de venta de billetes fueron suspendidos durante las primeras horas de la huelga.

Impacto Regional y Proximas medidas

Las rutas que conectan Madrid con Castilla y León, Asturias y Galicia experimentaron una reducción del 23,8 % en el número de circulaciones, mientras que el sector Levante y Mediterráneo registró un descenso del 20 % antes del mediodía.

Renfe indica que aún no ha establecido un plan definitivo de normalización, pero el operador trabajará en coordinar la asistencia de los viajeros afectados y en reactivar los servicios paso a paso.

Contexto Laboral y Perspectivas a Futuro

La huelga del 11 N forma parte de un conflicto laboral nacional entre los sindicatos y la administración, donde la operadora ferroviaria demanda mejoras salariales y condiciones de trabajo.

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En el documento de seguimiento publicado por Renfe, el director de recursos humanos anticipa que las negociaciones podrán avanzar esta semana, con posibles soluciones que permitan reestablecer la red de transporte en los próximos días.

Los viajeros que dependen de los servicios de Renfe deben revisar los avisos institucionales y considerarse informados sobre la situación mediante las plataformas oficiales de la operadora.