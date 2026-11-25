Renfe retira 105 trenes de Cercanías Madrid por un desgaste de ruedas 18 veces superior a lo normal, reduciendo intervalos de mantenimiento y ajustando frecuencias en líneas clave como la C-5.

Renfe ha iniciado un proceso de retirada masiva de vehículos de su flota de Cercanías Madrid debido a un fenómeno de desgaste anómalo en las ruedas. Esta medida técnica obligatoria afecta directamente a la disponibilidad de composiciones ferroviarias y ha forzado a la operadora a reestructurar parcialmente la oferta de servicio en varias líneas de alta densidad de la Comunidad de Madrid.

Causas del desgaste anormal en las vías

La compañía ha detectado que el ritmo de deterioro de las ruedas de los trenes es hasta 18 veces superior al habitual. Ante esta anomalía crítica, Renfe ha comunicado oficialmente el hallazgo a Adif para que esta entidad pueda investigar las causas exactas en la infraestructura ferroviaria. Actualmente, se utiliza un tren auscultador para analizar geométricamente el estado de las vías y se están realizando mediciones adicionales en tramos donde se ha renovado vía o carril en los últimos meses.

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Retirada de 105 trenes y cambios en talleres

Como consecuencia directa de este desgaste acelerado, Renfe ha inmovilizado 105 trenes entre mayo y noviembre para llevarlos a los talleres. El objetivo es cambiar las ruedas por nuevas piezas completamente nuevas y realizar las intervenciones necesarias. Esta situación ha obligado a reducir drásticamente el límite de revisión kilométrico, pasando de un intervalo estándar de 200.000 kilómetros a apenas 50.000 kilómetros, lo que multiplica la frecuencia de las reparaciones.

Impacto en la frecuencia de la Línea C-5

La menor disponibilidad de composiciones ha provocado un reajuste horario que afecta principalmente a la línea C-5, que conecta Móstoles con El Soto y Humanes. En esta arteria de transporte, la frecuencia ha pasado de 5 minutos a 7 minutos entre trenes. Además, en el Corredor del Henares, el intervalo desde Alcalá se ha ampliado de 7 a entre 12 y 13 minutos, aunque se mantiene en 7 minutos desde Coslada.

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Extensión del problema a las series 453

La anomalía no se limita a vehículos antiguos, sino que se ha extendido por distintas líneas y generaciones de trenes, incluyendo las unidades más modernas. Específicamente, se ven afectadas las unidades de la serie 453, fabricadas por Alstom y de las últimas incorporaciones al servicio. Renfe asegura que las ruedas se supervisan regularmente y se tornean con la frecuencia necesaria para garantizar que se mantienen dentro de los márgenes de seguridad establecidos.

Mantenimiento del 93% del servicio comercial

A pesar de las restricciones, Renfe ha garantizado que se mantiene el 93% de las circulaciones comerciales habituales. La reorganización se ha diseñado a partir de análisis de demanda que indican que la oferta resultante permite atender la necesidad prevista de los viajeros. La operadora asegura que la circulación se realiza con total seguridad, minimizando el impacto en la movilidad cotidiana de los usuarios de la red madrileña.