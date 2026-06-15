Renfe operará trenes nocturnos en Europa pero no los recuperará en España por falta de viabilidad económica

Renfe participará en la ruta Milán-Bruselas a través de Arenaways, mientras en España descarta reintroducir trenes nocturnos pese a la Ley de Movilidad Sostenible, alegando problemas de rentabilidad.

Renfe participará en el proyecto de tren nocturno en Europa a través de Arenaways , operando la ruta Milán-Bruselas desde septiembre. Esta iniciativa se enmarca en un contexto europeo donde se impulsa el renacimiento de los trenes nocturnos como pilar estratégico para alcanzar los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde Europeo.

Sin embargo, en el ámbito nacional, Renfe no tiene previsto recuperar los servicios ferroviarios nocturnos, a pesar de la promoción de la Ley de Movilidad Sostenible y las presiones políticas. El principal obstáculo para retomar estos servicios en España radica en la falta de viabilidad económica, derivada de las elevadas pérdidas y costes operativos que históricamente han acompañado a este tipo de trayectos.

Mientras Europa fomenta estas conexiones, Renfe ha reducido progresivamente su oferta, eliminando la mayoría de las conexiones nacionales e internacionales. El servicio fue suspendido durante la pandemia y no se ha restablecido, pese a las promesas del Gobierno y las presiones de formaciones como Sumar.

La Ley de Movilidad Sostenible contempla la realización de un estudio sobre la viabilidad de servicios ferroviarios de conexión con países europeos, prestando especial atención a los horarios nocturnos para impulsar los que resulten viables en términos medioambientales, sociales y económicos. No obstante, según fuentes de este periódico, en la práctica Renfe no pretende retomar por ahora este servicio.

La rentabilidad de un asiento en un tren nocturno es limitada, ya que solo puede venderse una vez al día, a diferencia de una plaza en un tren diurno que puede utilizarse para múltiples trayectos en el mismo día. Esta posición contrasta con la de la Comisión Europea, que ve en los trenes nocturnos una herramienta clave para la descarbonización del transporte.

En el escenario europeo, los ferrocarriles austriacos (ÖBB) continúan liderando la operación de trenes nocturnos, con presencia en países como Austria, Suiza, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Croacia. La nueva conexión Milán-Bruselas, que se inaugurará el 9 de septiembre con una duración de 17 horas, será operada por Arenaways en el tramo italiano, dentro de un proyecto que involucra a varios operadores.

El sector afronta numerosos obstáculos burocráticos, técnicos y financieros; un ejemplo es la suspensión del tren nocturno París-Viena/Berlín por parte de SNCF Voyageurs y sus socios europeos (ÖBB, DB y SNCB). La situación de Renfe es similar: en 2013 suprimió la línea nocturna Madrid-Barcelona-París, y Barcelona perdió también sus conexiones con Zúrich y Milán.

Antes de la pandemia, apenas quedaban dos conexiones nacionales en España: trenes hotel que unían Madrid con A Coruña, Pontevedra y Ferrol, y Barcelona con A Coruña y Vigo. Con la experiencia italiana y el marco normativo, quizás en el futuro se reactive el debate sobre los trenes nocturnos en España. Entre otras noticias, la jueza del accidente de Adamuz ha desestimado la recusación de los peritos, desbloqueando la investigación.

Por otro lado, Skyway (Serveo) ha rescatado la polémica liberalización de torres de control aéreo, ofreciendo ahorros estimados de 280 millones de euros a Aena. Además, el Gobierno ha renovado el programa 'Verano Joven' para viajar en transporte público con descuentos de hasta el 90 por ciento





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