Reloj inteligente premium con autonomía de 22 días, caja de titanio y sensores avanzados para deporte y salud

El nuevo smartwatch combina una caja de titanio resistente, cristal de zafiro y pantalla de alta resolución con una batería de 867 mAh que dura hasta 22 días en modo reloj y 73 horas con GPS. Integra GPS multibanda, sensores de salud (ECG, SpO2, VO2 max) y funcionalidades como llamadas, streaming y pagos NFC, ideal para actividades extremas y seguimiento integral del rendimiento.

El nuevo reloj inteligente de gama alta está pensado para los usuarios más exigentes, combinando una construcción robusta con una autonomía sorprendente. Su caja, fabricada en titanio y reforzada con polímero composite, incorpora un bisel de acero inoxidable y está certificada bajo estándares militares, lo que garantiza resistencia a golpes, polvo y agua hasta 10 atmósferas (IP6X).

El cristal de zafiro, con tratamiento anti‑reflejo, protege la pantalla táctil MIP de 1,4 pulgadas, que muestra una resolución de 466 × 466 píxeles a 317 ppi y alcanza hasta 3000 nits, ofreciendo una visibilidad excelente incluso bajo la luz solar directa. Gracias a la tecnología Bluetooth 6.0, NFC, GPS multibanda (Beidou, GLONASS, Galileo y QZSS) y la posibilidad de conexión 4G‑LTE, el dispositivo permite realizar y recibir llamadas, reproducir música en streaming y gestionar asistentes de voz sin necesidad de llevar el móvil a mano.

En cuanto a salud y deporte, el reloj incorpora un conjunto completo de sensores avanzados: ECG, pulsómetro óptico, oxímetro de pulso (SpO2), acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, barómetro, altímetro, brújula, termómetro y sensor de luz ambiental. Estos permiten el seguimiento exhaustivo de métricas como frecuencia cardíaca, VO2 max, nivel de estrés, calidad del sueño, ciclo menstrual y consumo de oxígeno durante la actividad física.

Además, la plataforma incluye herramientas de entrenamiento personalizadas como Garmin Coach, Training Effect y Morning Report, que analizan la carga de trabajo y proponen planes de recuperación adaptados al usuario. Funciones complementarias como monitor de respiración, SOS y linterna LED aportan seguridad en situaciones de emergencia, mientras que la integración de Garmin Pay y NFC habilita pagos sin contacto.

La batería de 867 mAh se destaca por su duración: hasta 22 días en modo smartwatch y 73 horas con GPS activo, gracias a la carga rápida inalámbrica que se completa en 1,58 horas. El reloj ofrece 32 GB de almacenamiento interno para mapas offline, música y aplicaciones, y soporta notificaciones inteligentes, gestión de esferas y actualizaciones OTA.

Con un peso de apenas 39 g, resulta cómodo para largas jornadas de entrenamiento, ya sea en trail running, triatlón, golf, esquí o surf. En resumen, este dispositivo representa la referencia en wearables de alto rendimiento, fusionando resistencia extrema, autonomía prolongada y un control total sobre la salud y el rendimiento del atleta moderno





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